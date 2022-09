Cinthia Fernández no puede más de bronca y atacó a la novia de L-Gante: “Me salió a…”

L-Gante confirmó su separación de Tamara Báez y sus fanáticos enloquecieron. Como si fuera poco, la influencer hace algunas horas se cruzó con Wanda Nara en medio de los rumores de romance con el cantante. Sin embargo, quien decidió defender a la blonda fue nada más ni nada menos que Cinthia Fernández.

Todo se dio cuando un seguidor le consultó a Cinthia en las redes, qué opina sobre la separación de L-Gante y Tamara. Picante, la panelista de Momento D atacó a Báez: "Que cuando grabé con él, fue muy respetuoso, pero ella me salió a bardear rápido sin conocerme".

"Igualmente, como me gusta a mí, me acerqué como mujer y le expliqué. Le llevé tranquilidad, que nada más lejos de mí, que no pasaba, ni pasó, ni pasaría nada. Y que era un video para redes, actuado", finalizó. Sin embargo, Tamara Báez no dijo nada al respecto.

Cabe recordar que hace algunos días atrás, Cinthia Fernández se convirtió en noticia por su emoción al leer un emotivo mensaje de Jimena Barón sobre las madres solteras: "No puedo pensar cuán respetadas y admiradas deberían ser todas las mamás que se quedan como un roble siendo mamás".

"Desprendiéndose sin dudar, sin siquiera pensar, en el dolor, en la traición, en la soledad, en la humillación, en el abandono, en hasta ser mujeres para antes que todo seguir siendo mamás. Las admiro y abrazo hasta la Luna, sobre todo a las que les costó y les sigue costando tanto", continuó.

Y decidió finalizar: "Y dejan todo abajo de la alfombra hasta que ellos se duerman para poder llorar un rato, dormir un poco y seguir al día siguiente. Hay recompensa allá arriba y también acá abajo, cuando ellos crecen y se vuelven incondicionales, porque ellos saben, ellos saben más que nadie".

Fue entonces que Cinthia Fernández se mostró muy emocionada tras el texto de Jimena Barón y decidió confesarlo en sus redes sociales: "Ok... Me hiciste llorar, pero gracias por la basura que se me metió para lagrimear...".