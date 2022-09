Chachi Telesco blanqueó a su nuevo novio y contó cómo comenzó la relación

La actriz, cantante y compositora Chachi Telesco, que se había apartado durante muchos años de los medios luego de la filtración de su video sexual, ahora blanqueó en Instagram su nuevo noviazgo.



“Una convivencia se construye con diálogo y quien no sepa dialogar, se jodió”, arrancó citando Chachi en un posteo en Instagram en el que compartió algunas fotos junto a su nueva y actual pareja.



“Un año y medio antes de acercarme a Mati ya había empezado con la incansable búsqueda de saber dialogar conmigo misma. Escucharme, no gritarme, dejar de apurarme ni forzarme a hacer cosas que no me convencían”, agregó en su texto.





“Escuchar a mi estómago, a mis ganas de dormir, a mis ganas de tener sexo, si quería o no buscar un orgasmo, si quería o no poner mi líbido en el sexo o prefería crear algo más afín a mis ganas de ese momento”, expresó Telesco.



“Escucharme se volvió mi pasión de tiempo completo. Y decidí permanecer soltera y sin sexo con nadie por unos meses. Ese tiempo se convirtió en un año y medio sin siquiera un pico con otro. Y justo cuando estaba lista para conocer a alguien, llega la pandemia del 2020”, contó.



“Con Mati nos conocíamos hace años, pero él jamás notó lo mucho que me gustaba. Así que en marzo de 2020 arrancamos las charlas por zoom entre amigos y él estaba en ese grupo, re pilas, ayudando a todos con sus pymes, para que no decaigan junto con la economía”, reveló la actriz y cantante.





“Y el diálogo se empezó a hacer más profundo, más continuo y más íntimo. Un día le pedí de tener un zoom solos sin el grupo, con la excusa de revisar los números de mi escuela. El pequeño detalle es que no había nada que levantar o administrar en mi escuela, ya que estaba joya. Pero yo solo quería una reunión a solas con él. Tuvimos ese zoom solos. Empezó a las 19 y duró cinco horas. Jamás hablamos de mi escuela”, reveló Chachi.



Por último, sostuvo: “Durante los siguientes 4 meses todos los días nos reuníamos solo por zoom a dialogar. Yo lo escuchaba y después él a mí. Y tejíamos unos diálogos tan sinceros, que la amistad se hizo super estrecha y el corazón de los dos, uno solo”.