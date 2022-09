La picante opinión de Any Ventura sobre los Montaner: “Son como unos…”

Luego de la finalización de la última edición de “La Voz Argentina” se generaron las polémicas típicas sobre el ganador, sobre el desempeño del jurado, sobre si fue justa la final y si dejó conforme a todos.



En esta ocasión, la polémica en las redes sociales se debió que el ganador fue una verdadera sorpresa, ya que Ángela Navarro era la gran favorita del público en la previa de la gala final, pero finalmente fue Yhosva Montoya quien se consagró.



En este contexto y en medio de todas las repercusiones que hoy por hoy continúa dando el reality de Telefe, en Bendita TV, el programa que conduce Beto Casella, se habló de la definición y opinaron al respecto.

Ricardo Montaner.

“Hay polémica porque La Voz siempre gana un varón y las chicas lo padecen”, comenzó diciendo Beto Casella. “Y sí, por eso las chicas a veces se enojan”, acotó en ese momento Any Ventura.



“Lo que pasa es que los Montaner son muchos. Son como unos ocupas. En televisión no es dos más dos es cuatro”, agregó de manera polémica la panelista de Bendita, quien al parecer no le caen demasiado bien los integrantes del clan Montaner.



En ese sentido, Beto Casella continuó por la misma línea de la panelista y agregó: “Tal vez como tienen que respetar el formato extranjero original, los varones tiene que tener algún tipo de supremacía”.

Mau y Ricky.

“Vaya uno a saber, quizás hacen focus group, porque en todos los programas los varones no fueron más talentosos que las mujeres”, sostuvo el conductor. En tanto que Any Ventura añadió: “Si es así, hoy en día eso atrasa. Queda vintage”.



No es la primera vez que en Bendita le pegan a La Voz Argentina, ya que hace unas semanas, analizando al jurado, Beto dijo: “Nuestra producción les agarró la vuelta a los jurados de La Voz. Ellos tienen tres días buenitos y después tres días que se ponen infernales, insoportables y malos”.