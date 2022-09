De qué trabaja Moira Gough, la modelo que fue súper top en los 90

Deslumbraba con su belleza, con su luminosidad y su naturalidad para caminar en un desfile como para actuar en publicidades impresionantes. Así brillaba Moira Gough en la década del noventa, pero un día se subió a un avión y no volvió nunca más al construir su vida en México.

La modelo presagiaba una carrera enorme en Argentina, pero una especie de crisis existencial la impulsó a buscar otros horizontes, así viajó por distintos países y encontró en las tierras aztecas su lugar en el mundo. Ahí reside hace 22 años con su marido Carlos Puente y su hija Mía (9 años).

Recientemente brindó una entrevista a La 100 y se sumergió de lleno en su actualidad y en esos motivos que la motorizaron a dejar atrás su tierra natal, así como describió cómo se configura su cotidianidad, que se caracteriza por el acompañamiento a su pequeña.

“Mi papá es inglés, y nunca nos educaron para extrañar, soy muy desapegada. Yo creo que por eso he podido vivir 22 años fuera del país y hacer de México mi lugar, donde tengo mi vida, mi familia”, explicó Moira sobre su adaptación a vivir en el exterior.

Respecto a las particularidades de México, la ex modelo, que hoy tiene 45 años, contó: “Yo estoy súper contenta adonde vivo y la vida que construí. Extraño por momentos, pero no lo suficiente como para volverme”.

A la hora de zambullirse en su plano laboral, Moria reconoció que transitó por diferentes etapas, así detalló: “Estuve trabajando de modelo. Llegué a una agencia nueva, que recién se armaba y con el tiempo me asocié a los dueños: Trabajé allí durante 6 años pero del otro lado”.

Esa primera fase le posibilitó aprender otra faceta del modelaje e incluso la impulsó a abrir las fronteras para compatriotas. “Traje muchas chicas brasileñas y argentinas y trabajé un tiempo”, contó. No obstante, su marido modificó el panorama: ”Carlos empezó su primer período de Diputado Federal, entonces me vine a Zacatecas en esa época y ya me vine para acá”.

Esa mudanza de la capital mexicana trajo otra realidad para Moria: “Dejé de trabajar porque no había nada de lo que yo hacía para hacer acá. Hice varias tapas de revistas, desfiles y marcas, lo mismo que hacía allá”.

Tras esa variación en su día a día, Gough direccionó su energía en la maternidad, que llegó a su vida para hallar un propósito, el que detectó luego de atravesar varias etapas de angustia. ”Durante algunos años estuve sin motivo, no tenía motivo. No estaba trabajando, no tenía hijos, mi marido trabajaba todo el día, entonces como que perdí yo el sentido, el para qué”, confesó.

Hoy disfruta de una búsqueda personal, de entrenar su cuerpo en pos de estar saludable y sobre todo de dedicarle todo a su pequeña, acompañarla y guiarla.