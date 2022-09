Soledad Pastorutti confesó por qué discute con su novio: "Se mezcla todo y..."

Soledad Pastorutti suele mostrarse buena y amable, no solo con su público, sino que también con las personas que suele trabajar. Tan es así, que no se ha escuchado una crítica sobre ella, pese a algún rumor que anda dando vueltas contra Lali Espósito. Pero en esta oportunidad, se animó a revelar con quién sí discute y cuáles son los motivos por los que lo hace.

Se trata de sus peleas con Jeremías Audoglio, su actual pareja. Es que, como suele ser habitual, cada vez que se hace presente en un programa no teme mostrarse de manera transparente y hablar de situaciones de su vida cotidiana con las que debe mediar.

En esta oportunidad, se tomó el tiempo para brindar una entrevista a Infobae, en la cual se abordaron los distintos temas que la involucran. Un poco se metió en lo que supo ser su labor como jurado de La Voz Argentina y también le dedicó tiempo a sus recitales.

Pero eso no fue todo, ya que también habló de Jeremías Audoglio su pareja y con quien convive: “Es difícil separar los roles cuando además vivimos juntos, y los dos queremos que nos vaya bien”.

A raíz de esto, la periodista optó por indagar cómo es la relación en el día a día: “¿Discuten más por lo profesional que por lo personal?”. Algo apretada ante la curiosidad de la entrevistadora, decidió ser sincera y contar cómo son las cosas puertas adentro: “Se mezcla todo. Él en ese sentido es muy inteligente: es un tipo que en casa habla poco de trabajo. Yo no lo puedo cortar. Pero él, calla”.

En lo que respecta a ella, mencionó que le cuesta separarse de su trabajo y piensa en las consecuencias: “Esta es mi vida, mi pasión. Mis hijas algún día me van a reprochar un poco eso de estar tan pendiente de mis trabajos las 24 horas del día. Creo que con los años me van a entender, pero es que no puedo”.

“Es difícil formar una familia y además, tener una carrera artística. Parece que en este medio no es compatible una cosa con la otra, que en alguna tenés que ser un desastre”, opinó Soledad Pastorutti.

Sobre su vida profesional, la Sole prepara un recital para el día 29 de octubre en el Movistar Arena. En el cual prometió que le brindará a sus seguidores un show en el cual se retrate cómo se encuentra su vida actual.