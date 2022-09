Soledad Pastorutti se refirió a la polémica definición de La Voz Argentina

El lunes fue la gran definición de La Voz Argentina y todavía sigue dando de qué hablar el desenlace del ciclo. Yhosva Montoya, del equipo capitaneado por Soledad Pastorutti, obtuvo el 52,4% de los votos del público y se impuso a Ángela Navarro, participante liderada por Lali Espósito, que se quedó con el 47,6%. La noticia sorprendió a todos, ya que en la previa todos señalaban a Ángela como la indiscutida ganadora. Además, se sumó el supuesto enojo de la ex Casi ángeles con la cantante de Arequito.

En este contexto, Soledad dialogó con Intrusos y reveló que ella tampoco esperaba esa definición. "No te voy a mentir, me sorprendió. Si bien Yhovsa me generaba una cosa muy especial y lo banqué hasta el final, si te metías en las redes y hablabas con la gente aseguraban que esta edición la ganaba una mujer", admitió La Sole.

Luego, se refirió a las versiones de acomodo y malos tratos. "Eso siempre va a existir. Creo que es parte de nuestra naturaleza humana. Entiendo que no para todos ha sido la misma experiencia, pero lo que pienso es que de 210 voces que escuchamos, no escucho mucha gente que diga ‘la pasé mal’, al contrario. Yo hablo con los chicos y les pregunto cómo los tratan y es más positivo que negativo", aseguró.

Yhosva Montoya y Soledad Pastorutti, ganadores de la cuarta edición de La Voz Argentina

Consultada sobre su relación con su compañera, no dejó ningún tipo de dudas. "Nos fuimos de joda después del programa. Con Lali y con la producción. Yo la adoro a Lali y nos bancamos mutuamente. Desde que empezó este programa sentimos que tenemos mucho en común: somos del mismo signo, las dos chispita, las dos petisitas", agregó.

"Todos han sido muy generosos conmigo. Somos una gran familia que la pasamos bien y obviamente todos queremos ganar", comentó en relación a Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky, los otros jurados del certamen de canto.

Finalmente, y en relación a un nuevo triunfo de su equipo, el tercero en cuatro ediciones, la cantante hizo gala de su ojo clínico para detectar talentos: "En cuartos de final, miro el escenario y salvo Ángela todos habían estado en mi equipo", recalcó, y se permitió compartir un consejo: "Aprovechen esta vidriera, salgan a laburar".