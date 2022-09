Legendario productor de Mirtha Legrand reveló el encargo que le hizo Daniel Tinayre antes de morir

Tras una larga pausa impuesta por la pandemia de coronavirus, Mirtha Legrand volvió a ocupar su lugar este sábado al frente del programa La noche de Mirtha (El Trece). Y parte del crédito de su regreso lo tuvo el legendario productor Carlos Rottemberg, quien se encargó de mediar entre las autoridades del canal y la productora de Nacho Viale para que el nuevo desembarco de la diva sea posible.

Rottemberg trabajó con Mirtha Legrand y Daniel Tinayre durante más de dos décadas en los clásicos almuerzos, y cultivaron una gran amistad. De hecho, poco antes de morir, el esposo de la legendaria conductora le hizo un especial pedido al productor.

En diálogo con Pronto, Carlos Rottemberg dio detalles del encargo que le hizo Daniel Tinayre sn su último momento de vida. “Sé que esto de la mediación con Mirtha que hice ahora fue simplemente para responderle a Tinayre lo que dijo en la terapia intensiva del Instituto del Diagnóstico la noche anterior a morir”.

Mirtha Legrand y Carlos Rottemberg.

Hacia fines de octubre de 1994, Tinayre fue internado en un muy delicado estado. “Fuimos a la terapia intensiva y Daniel me miró y me dijo algo que me quedó para siempre. Mirtha estaba a su izquierda y le dijo: 'Chiquita, el lunes hacé el programa'. Y luego giró la cabeza a la derecha, donde estaba yo, y me dijo: 'Cuidala'”, recordó Carlos Rottemberg sobre el pedido que le hizo Tinayre respecto a Legrand.

Además, el productor contó que se comunicó con Mirtha Legrand cuando notó que las negociaciones para su retorno a la televisión habían quedado empantanadas. “Cuando se armó esto a fines de junio, que se había caído el contrato entre Mirtha y eltrece, intervine por Daniel. Le pregunté si quería que hiciera la mediación y le comenté a ella lo que me había dicho su marido cuando me pidió que la cuidara. Por eso lo hice. Tengo una historia que me atraviesa con ellos”, reconoció Rottemberg.