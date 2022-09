Come From Away se consagró como la gran ganadora de los Premios Hugo 2022

Come From Away resultó la gran ganadora de la 12º edición de los Premios Hugo, que reconoce lo mejor del teatro musical en nuestro país, en la gala realizada anoche en el porteño Teatro Astral, en la que se vivieron emotivos momentos cuando se homenajeó a Enrique Pinti y al productor Lino Patalano, ambos fallecido este año.

En una ceremonia conducida por Andrea Politti, Diego Reinhold y Guido Záffora, que pudo seguirse a través de YouTube, Come From Away obtuvo seis galardones, entre ellos a mejor musical y a mejor dirección, a cargo de Carla Calabrese.

Por su parte, Griselda Siciliani se consagró como la mejor actriz protagónica en esta temporada 2021-2022 por su labor en Pura sangre; mientras que Juan Rodó obtuvo lo propio en el rubro masculino por Drácula, el musical.

También hubo reconocimientos especiales por su trayectoria para Laura Silva, Hernán Kuttel y Alejandro González, y una distinción especial para los fundadores del reabierto Teatro Politeama.

En el plano federal, hubo premios a Emi Fegger, de la provincia de Buenos Aires, que obtuvo el galardón a la mejor Interpretación masculina en espectáculo musical y, en la categoría femenina, resultaron ganadoras Myriam Coubelos, de Rosario, y Belén Louet, de Mendoza; mientras que entre los directores se impusieron los cordobeses Luciana Sgró Ruata y Alejandro Issidoros; y el bonaerense Sergio Lombardo (Buenos Aires), y Siempre Vivas, de Rosario, fue el mejor espectáculo.

La siguiente es la lista completa de los ganadores:



-Mejor musical: "Come From Away".



-Mejor music hall, café concert y/o varieté musical: "Así… vuelvo".



-Mejor musical off: "Lejano resplandor de luna".



-Mejor dirección general: Carla Calabrese ("Come From Away").



-Mejor coreografía: Georgina Tirotta ("Así… vuelvo")



-Mejor dirección musical: Ángel Mahler ("Drácula, el musical")



-Mejor libro de musical argentino: Leonardo Nápoli / Lorena Lores ("Lejano resplandor de luna")



-Mejores letras de musical argentino: Leonardo Nápoli / Lorena Lores ("Lejano resplandor de luna")



-Mejor adaptación y/o traducción de libro y letras: Marcelo Kotliar / Carla Calabrese ("Come From Away")



-Mejor música original: José Luis Castiñeira de Dios ("Lejano resplandor de luna")



-Mejores arreglos musicales: Juan Serruya ("Voxpop 20 años")



-Mejor actuación protagónica masculina: Juan Rodó ("Drácula, el musical")



-Mejor actuación protagónica femenina: Griselda Siciliani ("Pura sangre")



-Mejor actuación masculina en music hall, café concert y/o varieté musical: Nacho Pérez Cortés ("Así... vuelvo")



-Mejor actuación femenina en music hall, café concert y/o varieté musical: Déborah Turza ("Al bárbaro le doy paz")



-Mejor actuación de reparto masculina: Fernando Margenet ("Come From Away")



-Mejor actuación de reparto femenina: Josefina Scaglione ("Drácula, el musical")



-Mejor interpretación masculina en ensamble: Gonzalo Gerber ("Así... vuelvo")



-Mejor interpretación femenina en ensamble: María Laura Cattalini ("Así... vuelvo")



-Mejor dirección vocal: Juan Serruya ("Voxpop 20 años")



-Mejor producción integral: The Stage Company ("Come From Away")



-Revelación masculina: Argentino Molinuevo ("Come From Away")



-Revelación femenina: Agustina D’Angelo ("Eternidades, té póstumo en hall de cine")



-Mejor diseño de vestuario original: Aníbal Pachano / Ana Sans / Patricia Fiaño / Maco Ferrer ("Así... vuelvo")



-Mejor diseño de escenografía original: Carlos Lopez Cifani / Caldentey ("Drácula, el musical")



-Mejor diseño de caracterización: Fabián Sigona (Peinados y pelucas de "Drácula, el musical")



-Mejor diseño de luces original: Aníbal Pachano ("Así... vuelvo")



-Mejor diseño de sonido original: Osvaldo Mahler ("Drácula, el musical").



-Mejor espectáculo musical para un solo intérprete: "Miguel de Molina al desnudo" (Ángel Ruiz)



-Mejor dirección musical off: Leonardo Nápoli ("Lejano resplandor de luna")



-Mejor interpretación masculina en musical off: Alejandro Vázquez ("Lejano resplandor de luna")



-Mejor interpretación femenina en musical off: Ana María Cores ("Lejano resplandor de luna")



-Mejor musical infantil y/o juvenil: "El Parador 2, la historia continúa…"



-Mejor dirección en musical infantil y/o juvenil: Iara Grom ("El Parador 2, la historia continúa…")



-Mejor coreografía en musical infantil y/o juvenil: Verónica Pecollo ("Mi don imaginario")



-Mejor libro en musical infantil y/o juvenil: Mariano Taccagni ("Mi don imaginario")



-Mejores letras en musical infantil y/o juvenil: Paula Schapiro ("El Parador 2, la historia continúa…")



-Mejor música original de musical infantil y/o juvenil: Carlos Gianni ("Mi don imaginario")



-Mejor actuación de reparto femenina en musical infantil y/o juvenil: Bianca Dichiera ("El Parador 2, la historia continúa…")



-Mejor actuación de reparto masculina en musical infantil y/o juvenil: Julián Pucheta ("Mi don imaginario")



-Mejor actuación protagónica femenina en musical infantil y/o juvenil: Ana María Cores ("Mi don imaginario")



-Mejor actuación protagónica masculina en musical infantil y/o juvenil: Alejandro Vázquez ("Mi don imaginario")



-Mejor producción en musical infantil y/o juvenil: Teatro Nacional Cervantes ("Familia no tipo y la nube maligna")



-Mejor diseño de escenografía en musical infantil y/o juvenil: Mariana Tirantte ("Familia no tipo y la nube maligna")



-Mejor Diseño de vestuario en musical infantil y/o juvenil: Endi Ruiz ("Familia no tipo y la nube maligna")