Así serán los cambios en Canta Conmigo Ahora de cara a la final

Esta semana comenzó una nueva ronda en Canta Conmigo Ahora, el certamen de canto que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece. En esta etapa que comienza, llamada "Elige tu destino", se vienen cambios de cara a la gran final del programa.

"Tres semanas finales para conocer al ganador de los diez millones de pesos y tenemos una noche tremenda", comenzó diciendo el conductor. "Los participantes van a cantar dos canciones, hoy van a estar cuatro participantes y deberán elegir cuál creen que tengan el mejor puntaje. Los mejores catorce participantes estarán buscando su lugar en la final, así que van a quedar doce nada más para la próxima etapa. Atención, cantan dos temas y ustedes en sus casas van a ver el puntaje que les pone el jurado y ellos acá no".

En esta ronda, a diferencia de las otras veces, su estrado no se iluminará, no se abrirán los micrófonos. La idea es que el participante no sepa cómo le fue. El voto será secreto, aunque el público sí lo sabrá.

"Ustedes en sus casas van a saber cuántos puntos obtiene el participante, pero acá, en el estudio nadie va a saber cuántos jurados votaron", explicó Tinelli. Una vez finalizadas las performance tres o cuatro integrantes del grupo de los cien realizarán su devolución, pero no podrán decir cuál de las canciones votaron.

Una vez finalizadas las dos rondas, los cantantes deberán elegir con cuál de los temas que cantaron querrán participar, según con cuál crean que les fue mejor. Recién en ese momento se revelará los puntos de cada uno y los tres con puntaje más bajo ocuparán un lugar en el podio. También mostrará el puntaje de los temas que los concursantes no eligieron.

De esta forma, quienes tengan el mejor puntaje continuarán en juego y entre los que queden en el podio con menos puntos se hará un sing off y de ahí saldrá un finalista más. Es decir que al final de la semana tendremos doce finalistas.

La próxima semana, los doce finalistas se dividirán en dos grupos: unos compiten entre lunes y martes, y otro miércoles y jueves. De cada grupo, los tres mejores pasan directo a la final de 10, y los otros 3 van al sing off, que dejará a uno eliminado.