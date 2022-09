Pampita contó cuál fue el tratamiento que hizo para quedar embarazada

Pampita visitó el programa de Juana Viale y sorprendió al contar los detalles sobre su embarazo. Y es que, la famosa se convirtió en madre de Ana García Moritán, fruto de su relación con Roberto García Moritán. Pero el camino no fue nada fácil y en su reality lo dejó ver.

Ahora bien, fue en el ciclo de la nieta de Mirtha donde contó los detalles del tratamiento al que recurrió para poder convertirse en madre: "Cuando empezamos a buscar a Ana, no sabíamos si lo íbamos a lograr. Me saqué óvulos tres veces, fueron muchas inyecciones".

"Gracias a Dios coincidió con la pandemia, así que estaba toda la familia recluida, no tenía quién me maquille, me peine, nada... así que todo el proceso hormonal que te revoluciona, y a veces tenés picos de alegría y de tristeza, estuve en mi casa", confesó a corazón abierto.

Y continuó: "Íbamos a filmar el proceso, pero tuvimos que hacerlo por teléfono. Incluso, si no funcionaba, yo quería que la gente sepa que esa era nuestra decisión. Gracias a Dios lo pude vivir, por esta coincidencia, muy bien al tratamiento. Fue como que salió todo en el momento justo".

Eso no fue todo porque Pampita también habló sobre la gran familia ensamblada que formó y hasta reveló la clave: "Las reglas de casa son para todos, para los propios y los no propios. Hay que abrir el corazón y amarlos como si fueran de uno. Verlos crecer y estar orgulloso en cada momento y acompañarlos en todos los momentos de la crianza".

"La pareja de tu ex después cría a tu hijo. Todo el amor que le den a tus hijos es bienvenido. Le agradecés porque después es la persona que le lleva la mochila, lo lleva a fútbol, que tiene fiebre y le da el remedio", expresó sincera Pampita en el programa de Juana Viale.

Fue entonces que decidió finalizar: "Lo único que podés hacer es abrazar y decir ‘gracias’ por lo que le estás dando a los míos, que son mi tesoro. Lo mejor es llevarse muy bien".