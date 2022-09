Juana Viale debutó en El 13 y contó qué le pasa cuando miran a su novio en la calle

Juana Viale durante la pandemia remplazó a Mirtha Legrand en sus programas ya que La Chiqui debía priorizar su salud por ser paciente de riesgo. El tiempo fue pasando y casi que la actriz creó su propia marca en los ciclos de su abuela. Ahora bien, hace algunas horas la estrella argentina regresó a la televisión.

Como si fuera poco, Juana también tuvo un día muy especial ya que debutó con su propia programa. Si bien es el mismo formato que su abuela, es definitivo que el ciclo la tendrá como protagonista y ya no como el remplazó de Mirtha Legrand. Fue por eso que se mostró muy emocionada.

"Buenas y santas. Bienvenidos al primer programa de mi ciclo, Almorzando con Juana. Quiero contarles que estoy muy feliz y soy un nervio caminando", comenzó muy emocionada al abrir su programa. Juana tuvo como invitada a Valeria Gastaldi y le hizo un especial agradecimiento.

Emocionada hasta las lágrimas, Juana Viale lanzó: "Quiero agradecer porque la canción que tenemos es para este programa. Va a ser un hit. Siempre voy a salir con esta canción que la escribió y la compuso Valeria Gastaldi. Es hermosa. Vale Gastaldi es… ¡Uf! La emoción se cruza también".

"Es una hermana del alma y estoy muy agradecida porque la conozco desde hace muchos años y es parte de mi familia. Es muy loco como los círculos se cierran. Pudimos trabajar juntas. Le pedí que la canción la canta especialmente. Siempre contigo va a sonar como un regalo", agregó.

Como si fuera poco, Juana Viale también habló sobre su relación con Agustín Goldenhorn y confesó que no es celosa. De hecho, contó qué siente cuando alguien lo mira por la calle: "Soy cero celosa, un horror, porque a veces siento que uno tiene que ser un poco más celoso porque por ahí el otro necesita el celo. Porque no lo soy y siempre es como que del otro lado quieren".

"Si a mi chico (Agustín) le digo, 'che, te están mirando, que bien' y el me dice, '¿porqué no decís nada?'. porque no... me encanta, no hay nada más lindo que aprecien a la persona que vos tenes a tu lado", confesó a corazón abierto Juana Viale sorprendiendo a todos.