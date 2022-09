El pícaro comentario de Juana Viale sobre el osado look que eligió para su vuelta a la televisión

Juana Viale está de regreso. La nieta de Mirtha Legrand debutó este domingo con su propio programa Almorzando con Juana (El Trece). Para su vuelta, la actriz apostó nuevamente por el diseñador que la viene acompañando en los últimos dos años, Gino Bogani.

El look llamó la atención por su osado diseño: un imponente diseño en tono verde con transparencias. "Es un conjunto de pantalón de strass, camisa abierta en el frente. Con Bogani estamos en crisis y no teníamos botones", bromeó. "Es una camisa de seda natural, y este conjunto también tiene una cola", agregó.

"Primer programa de mi ciclo, bienvenidos del otro lado. Sé que había mucha expectativa, soy un nervio caminando", expresó Viale. "Estoy muy feliz de estar acá. Me vine tranqui como siempre para arrancar, qué lindo el vestido de Bogani. Ahora con este pasillo no se pueden quejar de que no muestro la ropa".

Luego, agradeció todas las flores que recibió en su camarín (entre ellas, la del cantante Maluma). Acto seguido mostró su Martín Fierro, al cual dejó en su escritorio y agradeció a la producción. "Yo pongo la cara pero mi equipo me contuvo. Gracias a mi hermano, y me encanta ahora porque es mi programa. Y por supuesto agradezco a mi abuela, que me cedió su trono, gracias, fue un placer haber estado en los dos ciclos", añadió.