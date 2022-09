El mensaje de Marcelo Tinelli que muchos atribuyeron a su ex: "Huye de las personas que..."

Marcelo Tinelli se separó de Guillermina Valdés hace algunos meses atrás. Fueron ellos mismos quienes confirmaron la noticia y hasta revelaron que todo fue en buenos términos. Fue el padre de Cande Tinelli quien en diálogo con Infobae dio detalles de su ruptura.

"Cuando uno se separa tiene más tiempo para uno. Y podés hacerte tiempo para el gimnasio pero también para tomar un vino con un amigo, para visitar a gente que antes no veías, para leer un libro, mirar una serie, estar con tus hijos, que por ahí no estabas tanto. Y el gimnasio", comenzó.

Y continuó: "Puede ser que estando en pareja dejás algunas cosas porque ese día te quedaste desayunando con tu mujer. Cuando estás solo, tenés otros tiempos. Estoy muy bien. Me siento muy bien. Las separaciones son dolorosas en el momento porque cuando hay hijos de por medio, son los que más sufren".

"Y yo pienso mucho en ellos. Siempre les explico a mis hijos, a todos, a los cinco, que la separación siempre es de la parte sentimental de dos personas adultas; los padres nunca se separan. Yo tengo esa idea muy marcada. De hecho, tengo excelente relación con mi tres exmujeres. Con Sole (Aquino), estuve con su trasplante", reveló.

Eso no fue todo porque contó: "Y me emociona que ahora Mica (Tinelli) pueda disfrutar de su mamá, que viajó a verla a México. Paula (Robles) es mi amiga: puede invitarme a su cumpleaños, yo la invito al mío. Con Guille nos cruzamos en el gimnasio; recién estuvimos los dos juntos en la psicopedagoga de Lolo".

"Cada movimiento que uno hace, te preguntan: “¿Vas a volver con tu ex?”, “¿Vas a estar con otra nueva?'. Y no sabés lo que te va a deparar la vida. Lo que vivo es el hoy, y en el hoy estoy bien así, estoy tranquilo, me siento bien, ya acomodándose la vida con Lolo, que era lo que más me importaba, teniendo dos papás muy presentes", finalizó.

Ahora bien, resulta que hace algunas horas Marcelo Tinelli compartió una llamativa frase en sus redes sociales y muchos creen que es un palito para Guillermina Valdés: "Huye de las personas que apagan tu sonrisa".