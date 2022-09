El cambio de vida de Loly Antoniale en Miami que llamó la atención

Hace un tiempo que Loly Antoniale tomó la decisión de cambiar drásticamente de vida. Es que luego de su amorío con Jorge Rial se vio apartada de los medios y casi no volvió a trabajar de aquello que tanto la apasionaba. Sin embargo, ahora comenzó a mostrarse un poco más y despierta comentarios en sus seguidores que buscan saber más de ella.

Desde el momento que decidió irse del país, los rumores sobre que Jorge Rial tendría que ver con su exilio eran muy fuertes. Es que éstos fueron pareja y una vez consensuada la ruptura, los chismes indicaban que el conductor se encargó de que no la contraten y por eso debió alejarse de los medios.

Sin embargo, se desconocen los motivos por los cuales lo hizo. Lo cierto es que partió hacia Miami para iniciar su nueva realidad. Si bien pasó mucho tiempo en silencio y sin que su nombre sonara en los medios, hace unos meses salió a la luz que volvía a Argentina.

Pese a que entre sus seguidores se generó una gran expectativa por la vuelta de Loly Antoniale, su viaje era pura y exclusivamente para visitar a su familia que se aloja en la provincia de Córdoba. Pero el retorno de ella sacó a la luz algunos pormenores de su vida privada que estaban escondidos.

Es que se supo que la ex modelo se volvió a enamorar. Pero eso no es todo, sino que también aseguran que volvió a casarse de manera secreta en Miami. El afortunado sería Walter Mercuri, quien también es una persona conocida en el ambiente, debido a que se desempeña como representante del cantante Marc Anthony.

Sin embargo, pese a que su estadía en el pais hizo resurgir su nombre y ella había regreado a mostrarse activa en su cuenta de Instagram. Ya van más de dos meses sin tener novedades sobre ella.

Esto generó un revuelo entre quienes supieron seguirla, sobre todo en su paso por el Bailando por un sueño. Por eso decidieron ponerse de acuerdo para llenarle de mensaje la última publicación a ver si esto produce que realice alguna declaración de cómo se encuentra en la actividad.

“¿Qué pasa que no subís fotos?”, “Está embarazada”, “¿Por qué no publicas nada más?”, “Si miran los últimos posteos no muestra el cuerpo entero”, “¡Desapareciste Loly!”, “¡Nos tenés abandonados!”, “¿Te molestó que hablen de tu vida privada?”. Fueron algunos de los mensajes de sus seguidores en Instagram. algunos elaborando teorías y otros simplemente preguntando. La idea es simplemente conseguir que se exprese sobre su actualidad.