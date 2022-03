El drama de la Niña Loly en los Estados Unidos: "Se enteró que su marido estaba..."

Ella estaba tranquila, en Miami, sin que nadie sepa mucho de sus días, más que lo que "ella" quería mostrar en sus redes sociales. Algunos datos aparecían, pero muy a lo lejos y todos eran "buena onda". Pero desde que en LAM, Andrea Taboada reveló que La Niña Loly con Walter Mercuri, un importante empresario musical, la modelo no deja de estar en el foco de todo el mundo...

Pero, ahora, aparecen respuestas a la pregunta que muchos se hacían sobre la razón por la cual la mediática no quería hablar de su relación, ni siquiera mostrar una foto del caballero que la acompaña en las calle de Miami.

El día que Taboada contó del casamiento, en LAM ella dijo que "Loly se casó en Florida. Es un último momento. Vamos a mostrar la prueba con sello y todo. Ella nació el 18 de noviembre de 1987 y él, el 1 de mayo de 1968. Se llevan 18 años y se casaron el 21 de septiembre de 2020".

Y agregó: "Ahí está el acta y se ve todo donde se ve la fecha del casamiento legal porque todavía no sabemos si hubo boda". Cuando Mariana Antoniale fue encontrada por "LAM" por la calle, no habló del tema y sólo confesó que se encontraba muy feliz en cuanto amor se refiere.

Hace algunos días, Andrea Taboada contó que Walter tenía antecedentes de un robo menor y algunas multas en Estados Unidos. ¡Pero siempre hay más cuando se trata de escándalos! Y resulta que ahora dos Angelitas revelaron una bomba, que no deja muy bien parada a la pareja.

"Hablé con una conocida que conoce muy bien el entorno de la Niña Loly, que no está en Buenos Aires, pero no voy a revelar su nombre. Lo que me dijo es que la Niña Loly estuvo mucho tiempo llorando, muy angustiada porque tenía la relación con Walter, pero estaba casado", lanzó Taboada.

"Ella va a Córdoba y hace su vida, muy libre", reforzó. Fue entonces que Rosenfeld reveló que Mercuri tiene dos hijos y que tiene una causa por un tema familiar y por supuestamente abandono de familia algo que la Niña Loly sabría. Como si fuera poco, Pía Shaw comentó que la modelo comenzó su relación con el empresario cuando aún estaba con Rial.