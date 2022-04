¿Palo para Rial? La sorprendente frase de Loly Antoniale al hablar de su pasado

A pesar de que hace años que Loly Antoniale lleva en Miami una vida muy reservada de la que se sabe poco y nada, cada tanto logra llamar la atención. En un principio, todas las preguntas que despertaba eran sobre qué hacía en Estados Unidos y con quién.

Dado que desde que se separó de Jorge Rial, en 2015, Loly sigue reticente a dar notas y elige dejar que el mundo piense y elucubre lo que quiera sobre su presente, las hipótesis, especialmente sobre su vida sentimental, no hicieron más que multiplicarse.

Sin embargo, y a pesar de que hace unas semanas Andrea Taboada contó en LAM que Mariana se había casado con el empresario argentino Walter Mercury, el representante de Marc Anthony, en las últimas horas publicó un posteo con una frase que causó sensación e intriga.

“Memoria selectiva para recordar lo bueno”, escribió la cordobesa en su cuenta de Instagram, junto a una foto donde aparece con el rostro cubierto, la primera de una seguidilla de selfies vestida de blanco en lo que parece ser la mansión en la que vive con su marido.

Y como, para colmo, al mensaje le sumó un reloj de arena, de inmediato empezaron a lloverle comentarios en referencia al ex conductor de Intrusos, actualmente separado de Romina Pereiro, a pesar de que es de público conocimiento lo mal que terminó esa historia.

“Hola Loli, a mí también me gustaba la pareja con Jorge Rial. Está separado, ¿por qué no conversan?”; “Me encantaba la pareja con Jorge Rial”; “Tarde o temprano va a volver con Rial”; “Ya lo perdonó, ahora viene la reconciliación”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron algunos usuarios que no sueltan.

“¡No vuelvas con Rial! Sos demasiado para él. No vuelvas a equivocarte”; “Nadie me quita que ambos siguen enamorados”, también le escribieron a la modelo que, según indicó la angelita del ciclo de América, pasó un tiempo considerable llorando por su actual pareja, porque cuando se conocieron él estaba casado.

"Hablé con una conocida que conoce muy bien el entorno de la Niña Loly. Lo que me dijo es que estuvo mucho tiempo llorando, muy angustiada, porque tenía la relación con Walter, pero estaba casado", reveló la panelista cuando informaron que finalmente había pasado por el registro civil en Florida.