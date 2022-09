Meses atrás, Érica Rivas quedó afuera de la versión teatral del éxito televisivo Casados con hijos. "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista", indicó en ese momento.

"Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. A mi me echaron por romper las pelotas. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el or**", manifestó.

Casados con hijos

En aquél momento, varios del elenco se expresaron pero uno de los que no dijo nada fue Guillermo Francella, a quien la actriz acusó de querer sacarla de la obra y de no respetar la perspectiva de género en los guiones. Ahora, el reconocido actor habló con Intrusos y señaló: "Ya fue explicado todo en el modo que tuvo que ser y ahora la felicidad es poder expresarlo desde el escenario y que podamos tener todo lo que siempre soñamos tener".

Otro de los que rompió el silencio fue Darío Lopilato. "Me da mucha tristeza que Érica no esté pero las decisiones son personales. La verdad es que hicimos todo lo posible, tanto mi hermana y yo, para que ella esté. Florencia, Guillermo y Marcelo también", señaló.

Casados con hijos: por primera vez, Guillermo Francella habló de la salida de Érica Rivas

Y, Lopilato, agregó: "A mí me incomoda mucho estar hablando de ella, me parece que tendría que hablar ella. Cada decisión es personal, lo único que te puedo decir. Con Érica nos seguimos en redes sociales, cada uno tiene sus cosas...".