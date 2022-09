Sandra Borghi contó su secreto para tener feliz a una familia ensamblada y gigante

Sandra Borghi brilla delante de cámara, transmite simpatía, alegría y también profesionalidad. Claro que en su aspecto personal también aborda desafíos, los que se presentaron en su camino al ensamblar familias con su pareja, Fernando Casanello, el hombre que alimenta su corazón.

La trama amorosa creció, evolucionó desde ese primer momento en que se toparon dos personas recién separadas y con hijos de las anteriores gestiones. A tal punto que se lanzaron a la aventura de concretar el sueño de traer al mundo a Juana, quien hoy transita por los cinco años.

Además de esa niña, la periodista también es mamá de Josefina (15) y Valentín (11). Por su parte, el novio de la mujer de TN también es papá de Isabela. Toda una articulación compleja, con un clan numeroso que se reúne en bajo el mismo techo, ese hogar que crearon juntos.

A la hora de describir la dinámica de la casa, de esas particularidades para que todo marcha sobre rieles, en armonía, Sandra remarcó un momento específico del día. “Es un momento sagrados con mis hijos: no los cambio por nada. A las 20.30 estamos sentados en la mesa y cada uno tiene un rato para contar cómo fue su día y, de verdad, disfrutamos mucho de ese espacio que tenemos como familia", soltó.

En ese diálogo con Para Ti, Borghi narró las vicisitudes de esa comida multitudinaria: "Las charlas en casa son muy divertidas porque arrancan con Juana hablando de la princesita Sofía y terminan con las adolescentes comentando la joda del sábado anterior y consultando quién las va a “remisear” el próximo finde".

Sobre los temores de animarse a juntar los caminos con Fernando, la conductora explicó: "En realidad, no es que tenía miedo a formalizar con Fernando -porque de hecho ya éramos pareja hacía un año- sino que sentía una enorme responsabilidad por involucrar a mis hijos en esta nueva relación”.

“Cuando me separé supe que, a partir de ese momento, ya no iba a decidir más por mi sola: elegía también por ellos y no quería que nada los afectara emocionalmente. Ese era el tema", añadió.