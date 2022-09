Marcelo Tinelli fue contundente sobre la separación de Cande y el futuro de Coti en Canta Conmigo Ahora

Luego de que se confirmara la separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin, comenzaron a circular fuertes rumores sobre la continuidad del músico en Canta Conmigo Ahora, ya que su participación es en dupla con la hija de Marcelo Tinelli.

Para terminar con las dudas, en LAM (América) fueron a buscar la opinión del conductor del ciclo de El Trece para indagar sobre el posible regreso de Coti al programa. "Coti me parece un tipo maravilloso, un muy buen tipo, pero la elección personal de mi hija en su vida privada es la que voy a respetar a nivel profesional", comenzó diciendo el conductor. "Mi prioridad hoy son mis hijos y mis afectos, y lo que decida va a tener el acompañamiento en las buenas y en las malas de su papá como lo hizo siempre", agregó.

Con respecto a cómo tomó la noticia de la separación, expresó: "Yo lo que digo es que amo a mi hija. La decisión de mi hija va a primar sobre todas las cosas. Es una decisión personal de ella y lo que ella decida lo voy a respetar y a acompañar porque es mi hija y es la persona que amo", expresó.

Cande Tinelli junto a Coti Sorkin.

Finalmente, desde el móvil del programa que conduce Ángel de Brito indagaron sobre la situación sentimental de Marcelo. "Estoy totalmente solo y estoy muy bien. Muy bien con mis hijos, con mis afectos. Creo que uno puede estar completo todo y estoy transitando este momento muy feliz y muy tranquilo", concluyó.

Recordemos que esta semana, fue la propia hija del conductor quien confirmó la separación. "Hay un impasse, pero prefiero no hablar... Lo adoro está todo bien pero hay un impasse", comentó en LAM.

"Me siento bien, en un buen momento de mi vida, me siento bien conmigo misma, me agarra bien parada... Estoy laburando en familia y súper contenida, eso ayuda un montón", agregó Cande.