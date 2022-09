Marina Calabró “mató” a Natalia Oreiro y a ¿Quién es la máscara? “Todo el programa está…”

¿Quién es la máscara? debutó en la pantalla de Telefe siendo furor. Sin embargo, las opiniones sobre el programa están cruzadas. A varios les gustó el nuevo formato, mientras que otros prefieren criticarlo fuertemente. En este último grupo se encuentra Marina Calabró, quien no tembló a la hora de ser dura en la crítica al nuevo programa.

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, Marina Calabró le pegó fuerte a Quién es la Máscara, cuya conductora es Natalia Oreiro, quien tampoco se salvó. En Lanata sin filtro estaban analizando el nuevo programa con un formato que no se ha visto en la televisión argentina.

"Lo que menos me gustó fue que empezó con una coreo al estilo Susana Giménez en los noventa y la verdad es que ya lo hizo Susana, que es el gran ícono, no sé si sumó algo a lo que ya había hecho Susana y a mí me la recordó demasiado", criticó la panelista haciendo alusión a cómo se dio el inicio del programa.

Natalia Oreiro es quien lleva adelante el programa, pero a Marina Calabró no le gustó cómo se dio su labor hasta el momento: "Después Oreiro estaba un poco tensa en el arranque, ella tiene experiencia en conducción. ¡Pero Natalia, está muy guionado! Mi sensación era la de la actriz que está actuando como una conductora de caricatura o de molde".

Pero no quedó ahí, ya que eligió seguir subiendo la apuesta mostrando su disgusta con la conductora y sin encontrarle nada positivo a la nueva apuesta de Telefe: "No fluyó nada. Oreiro trataba de salirse del guion, pero por momentos muy acotados, yo creo que la tienen que dejar más libre".

Otra de las que ligó mientras la periodista de Lanata Sin Filtro opinaba fue Karina La Princesita, quien es partícipe del programa como investigadora. "Todo el programa está guionado, incluso en un momento se vio a Karina la Princesita leyendo quién creía que era”, culminó durísima con el formato.

En lo que respecta a Quién es la Máscara, bajó considerablemente en los puntos de rating. Es que en su presentación superó los 19 puntos, mientras que ayer tuvo un promedio de 11,7.