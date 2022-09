Murió la icónica DJ argentina Carla Tintoré

En la madrugada de este martes, se dio a conocer la triste noticia de la muerte de la icónica DJ argentina Carla Tintoré. Por el momeno, no ha trascendido la causa de su fallecimiento, y la escena de la música electrónica nacional está de luto.

Precursa del techno en las pistas argentinas, Carla Tintoré inició su carrera a comienzos de los años '90, cuando el género musical que ella difundía no era muy conocido en estas latitudes, y cuando era inusual ver a una mujer comandando las bandejas a la par de estrellas de la escena como Aldo Haydar.

Como parte fundamental de la escena under, la DJ se destacó como productora del festival AlternatiBA y de la ambientación sonora de varias ediciones de la BAF Week. La música con la que Carla Tintoré hizo bailar a dos generaciones sonó en espacios fundamentales de la movida porteña como Ave Porco, Morocco y El Dorado.

Junto a otros importantes referentes como Dr. Trincado y Diego Ro-k formó DJ Union y Urban Groove, y entre sus créditos se encuentra su participación en la legendaria fiesta de Cream con Deep Dish como cabeza de cartel.

En los últimos años, Carla Tintoré había expandido su campo de acción a la ciudad de Barcelona, en donde tocó en una gran cantidad de eventos y recintos. La artista también participó como DJ en multitudinarias raves en otras ciudades europeas.

En diálogo con Buenosaliens en 2018, Tintoré reflexionaba sobre cuestiones de género y decía: “Cuando me preguntan si es machista este medio, yo la verdad tengo que decir que no, porque siempre he progresado gracias a mis colegas varones, en la mayor parte de los casos. Es algo que siempre se debatió, yo nunca lo consideré así. Si bien la sociedad es machista, diría que el medio en sí, no lo es. Siempre me ayudaron a crecer, superarme y ser mejor profesional”.

Según confirmaron los allegados de Carla Tintoré, no habrá velatorio y su entierro será miercoles en el Cementerio de Chacarita.