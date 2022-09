Esta fue la primera película de Luisana Lopilato fuera de Argentina

Luisana Lopilato es famosa por los numerosos trabajos que hizo en la Argentina tanto en cine como en televisión. En el exterior, protagonizó una película que no es tan conocida: se trata de Fair Market Value, la cual también se encuentra con el nombre de Al mejor postor.

Luisana Lopilato y el misterio de la película que grabó en los Estados Unidos

Fair Market Value no solo es la primera película que Luisana Lopilato hizo fuera de su país natal: también es la única, al menos hasta el momento. Conocida en español con el nombre de Al mejor postor, es una obra cuya realización data del 2016 pero cuyo estreno se dio en 2019.

Luisana Lopilato es Kendall en Al mejor postor.

Se trata de una verdadera joya oculta en la carrera de la protagonista de Rebelde Way y Casados con hijos, y esto se debe a que es su primer gran paso a nivel internacional. La película se puede ver en Star Plus y dura 1 hora 38 minutos. Para quienes no cuenten con esta plataforma, la mala noticia es que en Youtube no se encuentran tráilers subtitulados o doblados al español.

Además, si se comparan los tráilers del 2016 y del 2020 se observa una curiosidad: en el primero figura como director Kevin Arbouet, mientras que en el segundo el nombre que aparece es el de Ken Kushner.

Fair Market Value: las claves de la película extranjera de Luisana Lopilato

En Fair Market Value, Luisana Lopilato interpreta a Kendall Soto, una agente de bienes raíces que vive en Miami y que se muda a Nueva York para trabajar en una prestigiosa firma. Allí conoce a Brooke (Tina Benko), una colega con la cual no logran mantener una buena relación y con la que todo cambia cuando ambas se ven obligadas a trabajar en conjunto para vender una propiedad.

En esta comedia estadounidense, la esposa de Michael Bublé comparte elenco con Debra Jo Rupp, actriz que trabajó en series como Seinfeld, That 70’s Show y This Is Us. Otros de los artistas que forman parte del film son Wendy Makkena, Julia Duffy, Olga Merediz y Craig Bierko.