El picante cruce de Lizy Tagliani y Wanda Nara en Quién es la máscara: “No sabe escribir y…”

Quién es la Máscara saltó al aire con picos de rating de 20 puntos, algo que hace tiempo no sucedía en la televisión argentina. El programa fue conducido por Natalia Oreiro, acompañada por Roberto Moldavsky, Karina, Lizy Tagliani y Wanda Nara, y estas últimas no dejaron a un lado su parte polémica y pusieron su tinte en el debut.

Lizy Tagliani y Wanda Nara se desempeñan cómo investigadoras, por lo que les viene bien anotar detalles o cuestiones a prestar atención a la hora de adivinar quién es el enmascarado.

A raíz de esto, Wan estaba medio distraída y Lizy enseguida la quiso ubicar, pero lo hizo fiel a su estilo: “¿Por qué no te concentras en tus cuadernos? Que no sabes ni escribir”, tiró ante la risa del resto de los integrantes.

Wanda, lejos de quedarse callada le respondió ante las dudas que tenía Tagliani: “Lo que pasa es que te diste cuenta que tiraste cualquier fruta y ahora decís otra cosa”.

En lo que respecta al programa, Natalia Oreiro se encargó de explicar la modalidad para que no haya malos entendidos: “Nadie sabe la identidad, pero ellos nos van a dar pistas de quiénes son para que los investigadores y el público que vino al programa puedan jugar a adivinar quién es la máscara”.

En el programa se notó que al haber tantos protagonistas con nombres importantes les cuesta poco sacarse chispas. Así fue como Wanda Nara y Karina se chicanearon en distintos momentos del programa. A veces, se llegaba a levantar tanto el tono de la chicana que se llegó a desconfiar sobre si era parte del show o si hablaban en serio.

Además, las disputas venían desde antes, ya que se rumoreó que Natalia Oreiro y Wanda Nara estaban peleadas. Sobre esto habló la conductora previo al programa: "Yo me enteré por Twitter esto, acá no se sintió eso o a mí me lo están ocultando, no sé. Estábamos acá porque nos juntamos a ensayar y tenemos nuestros días que hay que venir, pero a veces van cambiando, no es la primera vez que por ahí dicen 'chicos modificamos', que puede llegar a pasar".