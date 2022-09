Por qué la China Suárez se fue a New York a horas de llegar de Chile

La China Suárez tenía planeado llegar a Chile para continuar con su trabajo y acompañar a la familia de Benjamín Vicuña. Sin embargo, apenas llegó se volvió a subir a un avión para viajar rumbo a New York. Pero, ¿a qué se debió este cambio a último momento?

Sucede que el crecimiento de la modelo a nivel internacional es inminente. Es por eso que la invitaron a participar de la exclusiva semana de la moda. Este es el motivo por el cual no llegó a desarmar las valijas que ya se estaba subiendo nuevamente a un avión.

La convocatoria de la China Suárez viene de la mano de Carolina Herrera, la diseñadora la eligió de manera exclusiva para que sea quien se luzca en la pasarela con sus distintos diseños. Esto será el día lunes por la mañana, por eso se encontraba tan apurada por viajar.

Pero esto no será todo para la China, ya que la pasarela no será la única testigo de su presencia en New York, sino que también está invitada a una producción de fotos. La misma invitación viene de la mano de la diseñadora que la quiere a su lado.

Hay que recordar que la actriz se encontraba en Chile por una cuestión laboral. Pero su llegada coincidió con el fallecimiento del padre de Benjamín Vicuña, su ex prometido. A raíz de esto, la China se hizo eco del dolor de la familia y decidió dedicarle un sentido posteo por lo sucedido.

Pero no quedó ahí, ya que algunos se animan a asegurar que ella decidió acercarse personalmente a la familia para darles el pésame. Pese a lo sucedido en algún momento con el actor, ella tenía una gran relación con su ex suegro y es por eso que decidió tomarse el tiempo para acompañar a la familia.

Vale recordar, que Eugenia y Vicuña tienen dos hijos: Magnolia y Amancio. Por lo que para ellos significa la pérdida de su abuelo. Es por eso que empatizó con el dolor que sienten la familia de Benjamín, pero sobre todo el dolor que sienten sus propios hijos.