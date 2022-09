Santi Maratea comenzó una nueva colecta para comprarles collares Gucci a sus perros

Santi Maratea sigue haciendo de las suyas. Luego de finalizar con éxito su última colecta solidaria, en la que juntó de sus seguidores unos 25 millones de pesos para ayudar a reconstruir el Hotel Gondolín, luego de que sufriera un atentado de odio contra la comunidad LGTB+, el influencer comenzó una nueva campaña para darse un gusto personal.

En esta oportunidad, Maratea pidió a sus seguidores el aporte monetario para poder comprarles a sus perros correas y collares de la glamorosa marca Gucci, con precios que van de los a los €210 a los €360 ($29.300 a $50.200).

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram reveló: "Ya saben, cuando termino la colecta paso la gorra. Pasar la gorra es pasar la gorra, que es básicamente, como cuando uno hace malabares y pasa la gorra. El que quiere pone, y el que quiere, no".

Luego, aclaró que luego de una colecta importante siempre junta dinero que usa "para comprar cosas frívolas, que nada tengan que ver con la solidaridad". "En este caso les quiero comprar a mis perros collares, y correas de Gucci, porque ahora Gucci sacó cosas para perros y dije: ‘¿Mis perros van a andar así con un collar normal, así, de una veterinaria? Obvio que no’", disparó.

"También es una forma de romper el mito de que la solidaridad tiene que estar relacionada con la austeridad. Y si yo la plata no se la robé a nadie, me la gasto en lo que se me canta. Básicamente, ese es el mensaje", cerró el influencer.

Qué pasó con el dinero de la colecta que hizo Santi Maratea para Corrientes

La Amarok 22 que compraron los bomberos voluntarios de San Miguel, Corrientes, gracias a la campaña solidaria de Maratea, se quedó sin nafta. Las donaciones recibidas durante los incendios gracias a la colecta que encabezó el influencer fueron de unos 200 millones de pesos, pero el cuartel ya estaría volviendo a tener problemas económicos.

Ante esa caída abrupta de las arcas del cuartel en menos de 8 meses, las sospechas recaen sobre la administración que hicieron los bomberos de ese dinero.

Según informó El Litoral, los bomberos critican a la comisión directiva y hablan de "inacción". Esto porque los voluntarios dejaron de recibir el dinero que sirve para mantener a flote al cuartel en cuestiones edilicias y de personal.

Recordemos que la campaña solidaria que patrocinó Maratea apuntaba a recolectar 11 millones de pesos que contribuirían con el cuartel. Inesperadamente, la solicitada explotó y la colecta se disparó hasta los 200 millones de pesos. Tal suma, alcanzó no sólo para la camioneta sino también para autobombas, vehículos y trajes que derivaron a distintos cuarteles de bomberos voluntarios correntinos.