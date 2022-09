Panam se refirió al escándalo de Piñón Fijo y su familia

Piñón Fijo fue blanco de fuertes críticas de parte de sus hijos luego de revelar que le impedían ver a sus nietos. Esto provocó que Jeremías y Solcito salieron a desmentir sus dichos e incluso acusarlo de maltratador.

Además, compartieron un comunicado para dar a conocer los motivos por los que ya no trabajan con su padre, tal como hicieron durante varios años. El artista también brindó su versión, y anunció que la batalla con sus hijos seguirá en la Justicia.

Tras el estallido del escándalo familiar algunos famosos opinaron sobre el tema. Una de ellas fue Panam quien durante una entrevista en Mitre Live se refirió a la polémica.

"No hablé porque me parece que no corresponde. Son cosas muy íntimas que tienen que arreglarlo entre la familia, de manera privada si es posible porque él es una figura impecable”, dijo la también animadora infantil.

"Creo que nadie puede decir lo contrario porque son treinta años impecables que tuvo siempre al servicio de los chicos, así que de esa parte privada no me corresponde opinar", agregó.

"Yo siempre respeto a todos los que se dedican al infantil, ya sea los conocidos o los que no son tan conocidos, pero tienen ese sentimiento de pureza y dedicación para los chicos. Tengo una empatía especial, en el sentido de querer ayudarlos, apoyarlos, hacerles una nota o participar en los programas que hacen", concluyó.

Recordemos que esta semana, Solcito Fijo, la hija de Piñón Fijo, realizó una nueva reflexión y aseguró sentirse sorprendida con la cantidad de personas que la criticaron en las redes sociales tras contar su verdad.

Piñón Fijo junto a sus hijos Jeremías y Solcito.

"Para los que siguen esta cuenta saben que hace bastante venimos construyendo este espacio de interacción a base trabajo, respeto, sinceridad y amor. Para los que no y se sumaron en este último tiempo les cuento que seguiré usándolo como tal, un canal de comunicación para interactuar con las familias de manera amorosa y pacífica. Por eso mi desaparición en estos días", comenzó diciendo.

"Nunca imaginé tener que lidiar también con el dolor de enfrentar a tantos heaters. Si bien es una comunidad gigante para mi, en la que obviamente no pensamos todos igual, tener que leer tanta agresividad y odio desmedido les confieso que para mi fue un montón. Pero bueno, sigo ocupándome en ordenar y cuidar mis emociones y prioridades para no desenfocarme más", agregó.