La sorpresa que se llevaron los clientes de la pastelería de Damián Betular

Damián Betular se encuentra atravesando un gran momento profesional, que se ve reflejado en su notoria popularidad. El ex jurado de Bake Off estuvo trabajando muchos meses para construir su propia pastelería.



Betular trabajó arduamente durante mucho tiempo para finalmente el pasado lunes 29 de agosto abrir las puertas de su nuevo emprendimiento en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Villa Devoto.



El fin de semana previo, el pastelero había organizado un evento especial con invitados VIP, entre los cuales se destacaba la presencia de amigos como Marley y la Negra Vernaci. Además, Betular contrató a una ex Bake Off como Julia Debicki.





En cuanto al nombre del local, el elegido fue “Betular Patisserie”, que ya en pocos días marca una tendencia de un verdadero éxito, dado que cuenta con los clásicos macarons, una florería y muchos platos dulces.



Además, en la inauguración los clientes se encontraron una gran sorpresa: el propio Damián Betular los atendió. “Nos regalaron macarons, flores y nos atendió el mismísimo Betu”, contaron clientes en Twitter.



“Recién lo vimos. La felicidad que tiene Damián es soñada. Atento, amable, cordial. Es lo más”, escribió otro usuario de la red social, que tuvo la posibilidad de pasar por la pastelería en estos primeros días.





“Sí, estuve en la pastelería de Betular hoy. Hay mucha gente. Es muy parecido a una pastelería de Paris tanto por la estética como por los productos”, opinó alguien que también pasó por el emprendimiento del pastelero.



“Tiene alfajores, tortas, cookies, mini gateaux (igual que tortas pero chicas), macarons, bombones, tabletas, panes y piezas de vienosserie (masas hojaldradas parientes de la croissant). Todo es hermoso, nada tiene precio. No hay mucho lugar para sentarse. Las cajas y bolsas son hermosas, mejores que la mayoría de las pastelerías de París”, agregó el mismo usuario.