El sorpresivo anuncio de Juanita Tinelli sobre su futuro

Juanita Tinelli sorprendió a todos al aceptar una nota con Alejandro Castelo, el notero de LAM (América TV), y por primera vez contó detalles de su vida privada.

La hija de Marcelo Tinelli se refirió a la posibilidad de realizar un viaje a Europa con la idea de desarrollar su carrera como modelo. "Yo no hago notas, perdón", comenzó diciendo la joven de 19 años. "¿Pero es verdad que te vas a ir afuera?", le consultó el periodista. "Sí, a Europa. Estoy muy contenta. La idea por ahora es ir, en el modelaje hay que estar ahí", contó.

Sobre su trabajo como modelo aseguró que se siente muy cómoda, no así con la actuación. "Me gusta lo artístico, pero actuar no. Y bailar, bailo cuando salgo con mis amigos", comentó.

Sorprendida por la cantidad de declaraciones que terminó brindando, Juanita aclaró que era la primera vez que daba una nota. "Es la primera vez que hago esto", expresó, aunque remarcó que se parece a Paula Robles por su timidez.

Por su parte, la hija del conductor se refirió a la convivencia de su padre con el "Tirri", primo de Marcelo. "No quiero que se vaya nunca más, todos los días es una fiesta. Vivimos riéndonos. Se arman comidas, todo el día nos reímos", contó.

Finalmente, se le preguntó sobre su estado civil. "Estoy soltera", afirmó. "¿Estuviste de novia hace poco?", consultó el periodista. "No, no. Lo importante es que estoy soltera", reiteró. Y lo mismo dijo sobre su papá. "Lo veo muy bien así, lo veo contento"´, opinó ante la posibilidad de que, tras la separación de Guillermina Valdés, volviera a formar pareja.