Ángel de Brito destrozó a Rodrigo Lussich por el rating: "Pensé que eras un..."

Alguna vez supieron trabajar juntos y llevarse muy bien, pero hoy la historia es completamente distinta: Ángel de Brito de Rodrigo Lussich ya no se pueden ni ver, y así lo dejaron en claro con un nuevo cruce en Twitter por el rating.



Todo comenzó cuando en los últimos días, en LAM, aseguraron que tanto Lussich como Pallares son “panqueques”, porque antes, cuando ambos trabajan en Intrusos, pasaban horas al aire criticando a Marcelo Tinelli y ahora, al estar en el mismo canal, lo llenan de elogios.



Ante este cuestionamiento, el conductor de Socios del Espectáculo recogió el guante y, en su programa, devolvió la crítica de una manera muy llamativa: apareció al aire comiendo panqueques.





“¿Cómo era? Cada uno tiene lo que se merece. Por eso nosotros venimos a El Trece”, disparó Rodrigo Lussich, en alusión que, hasta el año pasado, Ángel de Brito conducía LAM en la pantalla de El Trece.



Esta actitud no le cayó para nada bien al conductor de LAM, quien utilizó su cuenta de Twitter para destrozar a su ex colega, exponiendo las cifras del rating de ambos programas. “Cada uno, lo que se merece”, tuiteó.



Por su parte, Lussich explotó al aire y le dedicó un fuerte mensaje al periodista y conductor de LAM. “¡Lo mismo digo! Bajate del ponu, que es más alto que vos, ¡sanguijuela! No escupas con el rating, que estás bastante flojo, ex campeón”, expresó.





“Felicitaciones, Intrusos, que ayer fue lo más visto de América con el WandaGate. ¡Genios!”, agregó Rodrigo Lussich en su cuenta de Twitter, indicando que Intrusos mide mejor que LAM.



En tanto que De Brito no se quedó en el molde y salió a contraatacar. “¡No te pongas tan agresivo! ¡Pensé que eras un bailarín simpático! ¿Te molesta mi altura? También felicito a Intrusos, que levantó el muerto que dejaron ustedes”, respondió Ángel.