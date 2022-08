Alberto Cormillot le contestó a quiénes lo critican por ser padre a los 82 años: "Es una..."

Desde el momento que se convirtió en padre de Emilio junto a Estefanía Pasquini, Alberto Cormillot está en la mirada de todo el mundo. Sobre todo si lanza declaraciones explosivas sobre el poliamor y demás yerbas.

En su visita a PH, el programa de Andy Kusnetzoff, el doctor habló de las críticas que recibe por haber sido padre después de los 80 años. Y, fiel a su estilo, explicó qué la perece esa historia.

“Alberto Cormillot es un irresponsable de tener un hijo a los 82 años, habla de su ego y de su soberbia", decía el mensaje que le leyeron al aire. Y él lanzó: "Puede ser una manera de verlo, cuando decidimos tener a Emilio, fue muy charlado, estamos muy bien, y no me imagino la vida sin él”.

“Me asombra mi propia ignorancia sobre cómo hacer cosas con él, porque lo poníamos en el suelo y no gateaba, entonces lo levantábamos. Hasta que un día le dije a Estefi ‘¿cómo va a gatear si no lo dejamos en el suelo que practique?’ Finalmente a la semana, Emilio empezó a gatear", contestó.

"En general no leo los comentarios y cuando alguien me dice ‘mirá esto dijeron de vos’ digo ‘no quiero enterarme’, porque yo ya sé qué pienso y mi responsabilidad. Yo creo que tiene que ver con una cosa de amor, como le pasa a cualquier otra persona. No creo que tenga que ver con el ego sino con el amor como le pasa a cualquier persona", sumó.

"No me imagino la vida sin Emilio. Lo disfruto y cada cosa que va aprendiendo me asombra cada día más. Yo tuve que empezar de nuevo con él después de 48 años. Adrián está fascinado con él, dice que le va a dar calle, rock, fútbol y Fórmula 1", contó.

Una de las cosas que más llamó la atención en la crianza de Emilio es que desde hace varios meses estudia chino. "Tiene 10 meses y estudia chino. Tiene una persona 3 veces por semana que le enseña porque considero que en 15 años va a ser el idioma del futuro porque el inglés es el de hoy pero el chino lo va a ser después", explicó.

Y cerró: "La persona va 3 veces por semana, le canta y juega en chino. Yo creo que el que sepa inglés y chino van a tener más posibilidades para insertarse".