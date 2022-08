Fernando Lúpiz habló del drama que vive luego de su separación: "Tenemos un..."

Actor incansable de teatro donde su papel más reconocido es el de El Zorro, Fernando Lúpiz se hizo famoso en programas como Matrimonios y algo más, Por siempre Mujercitas y Detective de señoras, donde hizo dupla con César Pierry, su amigo que le marcó la vida a partir de un accidente trágico.

Fernando estaba grabando un capítulo de la producción Mi socio imposible cuando una granada de salva le explotó en la mano a César y, luego de unos días, murió. Pasaron muchos años de ese terrible episodio, y Lúpiz pudo rearmarse como actor y en su vida personal.

Y, diez años atrás, el actor conoció a Claudia Ceballos, una trabajadora de Anses con quien vivió alegrías y tristezas, hasta que, finalmente, la relación se agotó. “La pandemia hace estragos. Pasamos la cuarentena juntos y ahora ella se volvió a su casa. Y estamos ahí. Vivimos cosas maravillosas pero ahora no sé qué contestar, no sé cuál es mi situación sentimental”.

Eso fue lo que Lúpiz dijo en mayo de 2021 en una entrevista que brindó a La Nación. Y ahora, en diálogo con el ciclo Detrás de escena, por AM 540, el actor confirmó su separación.

"No es fácil desarmar lo que construimos pero bueno, le damos para adelante", le dijo a Daniel Gómez Rinaldi, antes de contar el costado más dramático de la ruptura del que nadie habla: las mascotas que quedan en el medio cuando la pareja se rompe.

"Tenemos un perrito en común que se llama Seven y lo amo con locura. Es un bulldog francés y nosotros no tuvimos hijos. En realidad, el perro es nuestro hijo compartido", reveló.

"Estoy bien, pero no es fácil; son muchos años. No tengo más ganas de formar pareja. Nos llevamos bien con Claudia y por suerte no fue traumática la separación", aseguró el artista, que fue convocado por Lía Jelín para ser parte del elenco de la obra teatral La reina de la ruleta.

Fernando explicó que la separación es muy reciente: "Nos terminamos de separar hace tres meses, aproximadamente”. Además, dijo que, por ahora, no está en sus planes salir de citas.

“No quiero que nadie me presente a otra persona. Así estoy bien, y a futuro, llegado el caso de volver a estar con alguien, no quiero que me la presenten, sino que prefiero elegir yo mismo", indicó.