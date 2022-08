Conmoción por la muerte de Diego Bertie tras caer desde un piso 14

Este viernes se dio a conocer la triste noticia de la muerte del actor y cantante Diego Bertie, quien falleció a los 54 años tras caer de su departamento en el piso 14.

El artista, que se hizo conocido en Latinoamérica por participar en telenovelas como Leonela, Obsesión y Natacha; llegó gravemente herido a una clínica en Perú, pero luego de unos minutos perdió la vida.

El representante de Diego Bertie confirmó la noticia y aseguró que los allegados al actor están en shock. En estos últimos días, el galán había confesado su orientación sexual y revelado algunos detalles de su romance con el conductor Jaime Bayly.

El alerta por la caída de Bertie llegó por partte sus vecinos, y cuando una ambulancia acudió al lugar en la exclusiva zona de Miraflores, encontraron que el artista tenía múltiples fractruas y heridas en la cabeza.

Diego Bertie falleció a los 54 años tras caer desde un piso 14.

En diálogo con ATV, el manager del actor remarcó: “Estoy shockeado, me enteré muy temprano. Estoy apenas llegando al hospital. Era un alma super noble, linda, artista. Me ha tocado compartir con él un momento hermoso de trabajo como lo que era su regreso a la música. No sabría qué más decir. quiero llegar al hospital hablar con su familia, su pareja, no me contesta nadie. Él deseaba mucho que su disco salga a la luz y ahora mi trabajo será honrar su memoria”.

Por el momento, se baraja la posibilidad de que Diego Bertie haya decidido terminar con su vida, aunque por el momento no hay ninguna confirmación oficial sobre la causa del trágico desenlace.

Bertie había estado de vacaciones durante el mes de julio en Ica, y en estos úlitmos días había retomado su agenda laboral y preparaba varias presentaciones en vivo.