Revelan cuál será el papel de Jorgelina Aruzzi en Casados con Hijos

La noticia del regreso de Casados con Hijos se transformó en un verdadero boom. Las entradas para la adaptación teatral de la exitosa sitcom ya están a la venta para su presentación en el teatro Gran Rex. El estreno está anunciado para el próximo 5 de enero de 2023.

A medida que se acerca la fecha, se van conociendo detalles de la obra. Fue Gustavo Yankelevich quien conversó en un móvil con LAM y confirmó que Jorgelina Aruzzi será la nueva pareja del personaje de Dardo Fuseneco, interpretado por Marcelo De Bellis. “Es la nueva pareja de Dardo, que es el vecino de Pepe y a partir de ahí, todo lo que sucede con ese personaje, pero no es un reemplazo", reveló.

Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato.

Además, Yankelevich contó que la incorporación de Aruzzi surgió a raíz de que Érica Rivas se desligara del proyecto. "Lamentablemente no nos pusimos de acuerdo con Érica, empezamos a buscar a alguien... Una actriz para que haga un personaje que no tiene nada que ver con lo que hacía Érica", expresó.

Jorgelina Aruzzi.

"Es un personaje que nada que ver al de Érica, no es amiga de Moni. Llega del exterior", agregó el productor. Y aclaró que quienes quieran ver la obra deberán trasladarse a Buenos Aires. "Empezamos la noche de Reyes y terminamos el último domingo de febrero porque Luisana no puede hacer más que ese tiempo. Son más o menos 80 funciones. No habrá gira", concluyó.