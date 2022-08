Yanina Latorre contó cómo es hoy su relación con Pamela David tras años de pelea

Todos en América conocen bien que Yanina Latorre y Pamela David no se llevan para nada bien. De hecho, una de las cuestiones que se resolvieron sobre el final en el desembarco de LAM en América era la presencia de la panelista.



Hace unos días, Yanina Latorre se reencontró con Pamela David en el backstage de LAM, algo que motivó que la atención de los presentes se dirigiera hacia ellas, para conocer las reacciones.



En ese contexto, la panelista, que se pondrá temporalmente al frente del programa debido a la ausencia del conductor, Ángel de Brito, respondió cómo está hoy su relación con la conductora de América.





Como era de esperarse, Yanina fue sincera y contundente al aclarar que no limaron asperezas con Pamela David únicamente por estar trabajando en el Grupo América, donde Daniel Vila, pareja de la conductora, es presidente.



“Yo no es que ahora me voy a hacer amiga de Pamela David por el sólo hecho de estar en América”, respondió Yanina Latorre en diálogo con el programa radial Por si las moscas, en La Once Diez.



“La diferencia que tengo con la familia Vila, la sigo teniendo aunque esté en esta especie de tregua por cuestiones laborales”, agregó Yanina Latorre, firme en su postura, despejando posibilidades de un acercamiento en el corto plazo.





Hace un tiempo, la panelista de LAM había opinado sin pelos en la lengua sobre el desempeño de Pamela David como conductora. “Yo sé que les debo mi crítica, pero el tema es que es tan pero tan malo que no sé bien qué decir. Ella no es empática, no tiene onda, se equivoca todo el tiempo, no le pone emoción. A esto hay que buscarle la diversión y emoción”, dijo de forma contundente.



Por su parte, en charla con Catalina Dlugi, Pamela David reveló: “Con Yanina nos cruzamos en un Martín Fierro de radio. Ella venía con su marido y, cuando la agarré, se quedó dura. Entonces le digo: ‘Relajá, ya está, no tengo problemas con vos’. No me acuerdo qué me contestó, pero para mí nunca fue un tema”.