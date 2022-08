Las imágenes de la reacción del público en un multitudinario show que dio el hijo de Piñón Fijo

Jeremías, el hijo de Piñón Fijo se presentó durante el fin de semana en el pueblo natal de su padre, y compartió su sorpresa por la entusiasta reacción del público en la masiva presentación.

El show del joven artista se dio en medio del conflicto que él y su hermana sostienen con Piñón Fijo, quien acusó a sus hijos de no dejarle ver a sus nietos. Desde hace un tiempo, tanto Jeremías como Sol, siguen trabajando en el mundo de entretenimiento infantil, pero ya no junto al famoso payaso.

Y ahora, tras un espectáculo que brindó en Dean Funes, Córdoba, el pueblo natal de su padre y abuelo, el hijo de Piñón Fijo enfatizó en diálogo con Canal 2: “Es muy fuerte estar acá. Mi papá es de acá, mi abuelo es de acá. Toda mi familia es de acá. Me sentí en casa. Me llevo el cariño de la gente, de los chicos. Honestamente, no me esperaba tanto cariño. Estoy con la adrenalina a full”.

En tanto que sin referirse a la pelea con Piñón Fijo, el joven remarcó: “Sigo trabajando, seguimos trabajando. Ahora me estoy dedicando a animar cumpleañitos, a animar jardines de infantes, vengo a estas fiestas multitudinarias y me creo Paulo Londra realmente”.

Por otro lado, Adrián Pallares contó en Socios del Espectáculo (El Trece), que el hijo de Piñón Fijo estaba muy tenso en la previa de su presentación en Córdoba. “Nos contaban los colegas de Deán Funes, que es de donde es Piñón Fijo, que Jeremías estaba muy nervioso. Muy preocupado por la reacción del público, y se llevó una sorpresa. Estaba muy contento con lo que pasó”, detalló el conductor.