La decisión que tendrá que tomar Barbie Vélez antes del nacimiento de su bebé

Barbie Vélez se mostró feliz hace días al confirmar en LAM (América) que será mamá de un varón, fruto de su relación con Lucas Rodríguez, con quien se casó en septiembre de 2021.

"Estoy feliz. ¡No puedo puedo creer! ¡No me lo esperaba!", expresó en el programa de Ángel de Brito. "Estaba con un tema hormonal que pensé que iba a buscar y que iba a tardar mucho tiempo. No me indisponía, pero era algo normal en mi cuerpo", explicó. "Igual, me hice el test para quedarme tranquila con el negativo, pero... ¡me dio positivo!. No lo podía creer", agregó.

Este martes en Nosotros a la mañana (El Trece), la actriz comentó que están en medio de un debate con su pareja por el nombre del bebé. “Estamos entre dos: Salvador o Baltazar”, sostuvo en diálogo con El Pollo Álvarez.

Barbie indicó que aún no pueden definir cómo se llamará el niño. “A Lucas le gusta mucho Salvador y a mí también, pero Baltazar también. No sé cómo decidirlo”, añadió.

"¿Salvador Rodríguez? ¿Salvi Rodríguez? ¿Baltazar Rodríguez? Están muy chetos los dos. Muy bien", expresó el conductor.

Finalmente, la actriz advirtió que cree que lo terminarán de definir cuando se acerque la fecha de parto. "Vamos a tomar la decisión cuando llegue el día", sentenció la actriz.