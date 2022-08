Cómo sigue la salud de Magui Olave, tras descompensarse en plena calle

El jueves pasado, Magui Olave debió ser internada de urgencia luego de sufrir una fuerte descompensación en plena vía pública. La cantante tuvo que ser reanimada y trasladada a un hospital. Aún internada, la prima de Ulises Bueno habló con Carlos Monti y contó cómo se encuentra y reveló detalles de lo sucedido.

Según contó Carlos Monti en Nosotros a la mañana, por eltrece, Magui sigue internada pero su estado de salud mejoró. El periodista primero contó detalles del episodio y luego compartió los mensajes que la misma cantante le envió durante la tarde de ayer y la mañana de hoy.

"Estaba llevando a los chicos al colegio y de repente tuvo un desvanecimiento", comenzó informando el panelista y agregó que las personas que se encontraban allí se asustaron mucho. "Dicen que estuvo, lo voy a decir con el mayor de los respetos porque hay chicos mirando la tele, por lo menos tres minutos que no estuvo viva", agregó. "Tres minutos en los que su vida corrió peligro de muerte. Inmediatamente la trasladaron, la internaron y le empezaron a hacer controles", expresó.

Luego, Monti reveló que Olave le escribió para contarle de su situación. "Ella me escribió, me dijo qué era lo que estaba sucediendo y qué es lo que está pasando ahora. Ella se siente mejor. Estaba esperando el resultado de unos controles que le estaban realizando esta mañana y en base a estos resultados podrían darle el alta y volver a su casa con su familia", contó.

"Estoy bien. Sigo internada esperando a hacer unos estudios para ver cómo seguimos con esta cuestión, pero tengo fe de que todo va a salir bien", le confirmó Magui vía mensaje de WhatsApp. Ayer, le volvió a escribir y le comentó que estaba esperando que le realicen una resonancia. "Me tienen que sacar de la clínica para llevarme a un centro asistencial y después me traen nuevamente. así que al mediodía se estará resolviendo si sigo internada o no", aseguró.