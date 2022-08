Jorge Rial cruzó a Dalma Maradona tras la pelea entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda: "Tené un poquito de..."

En estos días, Dalma Maradona hizo desde las redes sociales una enérgica defensa hacia su madre, Claudia Villafañe, por la pelea que tuvo con Verónica Ojeda, y ahora Jorge Rial interpeló a la actriz con un fuerte mensaje.

"Solo voy a decir que me da mucho orgullo la madre que tengo. Tan hermosa persona, tan educada y todo lo lindo. Y no siempre todos los hijos piensan eso de sus propias madres... ¡De hecho, muchas seguidoras me piden compartir a La Tata!", expresó a través de sus historias Dalma Maradona tras el sonoro cruce que tuvo Claudia Villafañe con Verónica Ojeda en el programa de Jorge Rial.

Además, en ese posteo con una clara referencia a la madre de Dieguito Fernando, Dalma disparó: "Hay que tener cuidado cuando uno se expone en la tele porque sale todo y hay cosas que no se pueden ocultar... Vos, Tata, sos luz y amor. Y eso tampoco se puede ocultar ¡Te amo!".

Las exparejas de Diego Maradona se habían dicho de todo en Argenzuela (C5N), el ciclo liderado por Jorge Rial, quien tampoco se quedó callado frente a la defensa de Dalma Maradona a Claudia Villafañe.

En su programa en Radio 10, el conductor interpeló: "Hice la pregunta que había que hacer, nada más, laburo de esto hace 40 años. Tengo una profesión y no puedo decir lo mismo de vos, Dalma. Por lo menos, tené un poquito de respeto...".

Luego, sin rodeos Rial arremetió: "Se acabó esa protección de 'soy la hija de Diego', basta... Para mí ya no corre más eso, me cansé de que uno se tenga que bancar siempre esa cosita, esa ironía... Mal manejada, porque para ser irónico hay que ser inteligente".