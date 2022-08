Este sábado llega el estreno del nuevo programa de entretenimientos de Telefe: los detalles

Este sábado a las 20:00, Telefe pone al aire su nuevo programa de entretenimientos. Juego Chino será el ciclo que marca el regreso a la televisión de Guillermo Pelado López. Una propuesta que tendrá las mejores entrevistas y los juegos más divertidos.

En su primera emisión, el Pelado recibirá a Benjamin Vicuña y lo someterá a un vertiginoso y divertido cuestionario. Además, lo desafiará en el Juego Chino, el clásico juego donde competirán por embocar pelotas de tenis en altura, en un recipiente ubicado en la planta baja.

También el programa tendrá juegos con diferentes vecinos de distintos barrios, que participarán desde sus balcones. Quien acierte más preguntas se hará acreedor de un premio.

El Pelado López se suma a la pantalla de Telefe con "Juego Chino".

"Estoy acá para invitarte a jugar", anunció López en un reciente anuncio difundido desde el canal, donde adelantan algunas de las imágenes que veremos en el programa.

En una nota para Filo.News, López destacó: "Tengo muy buen feedback con la gente, que me dio el hecho de haber realizado un programa callejero durante tres temporadas, el hecho de que yo llevo una vida totalmente normal y ando por la calle en todos lados".

"No soy un tipo que está guardado en su casa todo el día y tengo una cercanía con la gente en la calle que es re linda. Y la verdad es que tengo esa sensación con la gente de que en algún modo nos conocemos y cuando salgo a la calle lo siento a todos muy cercanos y me sienten muy cercano. Y eso a mí me encanta", expresó.