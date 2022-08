Taylor Swift conquistó los premios MTV VMA 2022

Taylor Swift se consagró como la gran ganadora en los MTV Video Music Awards. La cantante estadounidense obtuvo el mayor galardón de la noche, al videoclip del año, por "All Too Well''.

Además, Swift anunció que el próximo 21 de octubre lanzará un nuevo disco. El álbum llevará como título "Midnights", y contará de trece canciones y será su décima producción de estudio.

Durante su discurso, Swift elogió a otras mujeres en la categoría de video del año que incluía a Doja Cat y Olivia Rodrigo, y agradeció a sus seguidores. "No habríamos podido hacer este cortometraje si no fuera por ustedes, los fans'', expresó emocionada. "No podría haber vuelto a grabar mis álbumes si no fuera por ustedes, ustedes me dieron la valentía para hacerlo'', agregó.

Recordemos que la noche estuvo a cargo de Nicki Minaj, quien además de presentar el evento fue galardonada durante el show con el premio "Video Vanguard Award". También hubo una mención especial para los Red Hot Chili Peppers, que se llevaron el premio "Global Icon Award" además del de Mejor rock por su tema "Black Summer".

Los nominados incluyeron a Madonna -quien se transformó en la artista más premiada en la historia de los VMA con 20 galardones-, Taylor Swift, Beyoncé, Harry Styles, Bad Bunny y Adele, entre otros. Por otro lado, la noche también contó con los shows de Eminem junto a Snoop Dogg, Blackpink, Bad Bunny, Anitta, Jack Harlow y Kane Brown, entre otros.

A continuación todos los ganadores por categoría:

Video del año

Taylor Swift – “All Too Well (Versión de 10 minutos) (Versión de Taylor)”

Mejor nuevo artista

Dove cameron

Mejor rock

Red Hot Chili Peppers – “Black Summer”

Artista del Año

Bad Bunny

Canción del verano

Jack Harlow – “First Class”

Mejor hip hop

Nicki Minaj con Lil Baby – “Do We Have A Problem?”

Mejor latino

Anitta – “Envolver”

Mejor video para una causa

Lizzo – “About Damn Time”

Mejor K-pop

LISA – “LALISA”

Mejor Álbum

Harry Styles – Harry’s House

Mejor video de larga duración

Taylor Swift – “All Too Well (Versión de 10 minutos) (Versión de Taylor)”

Mejor colaboración

Lil Nas X, Jack Harlow – “Industry Baby”

Mejor actuación Push

Diciembre de 2021: SEVENTEEN – “Rock With You”

Mejor alternativo

Måneskin – “I Wanna Be Your Slave”

Canción del año

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Mejor pop

Harry Styles – “As It Was”

Mejor R&B

The Weeknd – “Out Of Time”

Mejor cinematografía

Harry Styles – “As It Was”

Mejor dirección

Taylor Swift – “All Too Well (Versión de 10 minutos) (Versión de Taylor)”

Mejor dirección de arte

Lil Nas X, Jack Harlow – “Industry Baby”

Mejores efectos visuales

Lil Nas X, Jack Harlow – “Industry Baby”

Mejor coreografía

Doja Cat – “Woman”

Mejor edición

Rosalía – “Saoko”

Grupo del año

BTS