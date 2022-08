Qué pasó cuando se vieron cara a cara Virginia Gallardo y Martita Fort

Luego de que Virginia Gallardo rechazara formar parte de la serie que contará la vida de Ricardo Fort, su relación con Martita y Felipe, los hijos del empresario chocolatero, se volvió muy tensa y distante.



La panelista le ofreció disculpas a Martita y Felipe en su momento y ahora contó detalles de cómo fue su reencuentro cara a cara con la adolescente, dejando mucha tela para cortar con sus fuertes declaraciones.



“Ocurrió algo raro hace un tiempito atrás. Martita y su equipo fueron a ver Sex (la obra de José Muscari en la que ella participa) y obviamente los vi. Me acerqué porque en un momento interactúo con el público y tuve la mejor predisposición de Martita, pero no tuvimos un ida y vuelta”, contó Virginia en La Once Diez.





“No sé si vamos a ser amigas. Ella va a crecer y cuando ponga todo en la balanza, tal vez sepa diferencias las cosas y el enojo de ellos por no querer formar parte de una serie”, comentó la panelista.



“Podría haber reaccionado mal cuando me acerqué y la verdad es que no lo hizo. Yo siempre estaré disponible para escuchar”, agregó Virginia Gallardo sobre la actitud de Martita al momento de volver a verla.



La rubia había sido convocada para dar su testimonio como ex pareja de Ricardo Fort, pero no llegó a un acuerdo y le pidió a su abogado que impidiera que se la mencione en el documental, por lo que los hijos del empresario se expresaron molestos por esa actitud.





“Vi la respuesta de los chicos, lo cual es más que entendible. Dijeron que era irrelevante que yo estuviera en el documental”, sostuvo Virginia Gallardo sobre la primera reacción de Martita y Felipe.



“No me voy a poner a pelear con los hijos de Ricardo. Todo lo contrario. ¿Quiénes más que ellos tienen derecho a opinar? Pero también tiene que ver conmigo, que pasaron 10 años, tiene que ver con mi historia”, sostuvo la panelista en su momento.