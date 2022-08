El contundente gesto de Cande Tinelli contra Guillermina Valdes del cual se arrepintió

Cuando Cande Tinelli decidió dejar de seguir a Guillermina Valdés, comenzó a circular el fuerte rumor de una grieta familiar. La separación de Marcelo Tinelli y la modelo, tras nueve años de relación, fue en muy buenos términos. Pero muchos dudaron sobre el vínculo que mantenía Lele con la ex pareja de su padre.

Pero fue la propia influencer quien se encargó de despejar todo tipo de dudas durante una charla que mantuvo en un móvil de LAM (América). "Soy bastante impulsiva, la sigo ahora a Guille. Está todo bien con ella, la mejor, de verdad. Nunca pasó nada", comenzó diciendo. En cuanto a las razones, explicó: "Soy muy proteccionista de mi familia, pero no hay nada contra ella, no pasó nada malo, está todo bien, la mejor. La adoro".

Guillermina Valdés.

"No me gusta seguir gente que capaz no está en mi círculo de vida. Soy muy impulsiva, pero después la volví a seguir y está todo bien. Soy así, soy una loca, sí", se justificó.

Sobre la soltería de su padre, expresó: "Me sorprendió, pero él está muy bien, está tranquilo. No está como cuando cumplió 50, nada que ver. No lo comparen con ese momento. Está re tranqui, con la familia y está haciendo planes con sus amigos. Pero está súper tranquilo".

Recordemos que circuló una versión de que Guillermina habría comenzado una nueva relación amorosa, a poco de haber terminado su relación con el conductor.

La información la dio Pampito en Mañanísima a modo de enigmático: "Hay una famosa recientemente separada que ya estaría en una nueva relación. Se está conociendo con alguien. Ella es re famosa, pero él no…", comenzó diciendo.

"Él es un empresario de cuarenta y pico. Están a full. En los próximos días se viene la presentación a los amigos de ella. Viene en serio la cosa. Lo van a negar primero, pero estamos hablando de Guillermina Valdés", disparó el panelista.