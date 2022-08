Romina Pereiro contó cómo es su vida sentimental tras separarse de Jorge Rial

Romina Pereiro y Jorge Rial mantuvieron una de las relaciones más polémicas en los medios argentinos. Si bien la nutricionista siempre tuvo un perfil mediático bajo, la realidad es que la fama del conductor afecta a los dos y es por eso que eran involucrados en dramas constantemente.

Durante los últimos meses del 2021 rumores de crisis golpearon fuerte a la pareja. Sin embargo, los dos negaban el malestar entre ellos y dejaron en claro que todo es mejor que nunca. Pero el tiempo pasó y fue Rial quien se vio en la obligación de tener que confirmar a lo que todos ya sabían hace tiempo.

En más de una ocasión Romina contó que le afectó mucho a la separación y sobre todo lo que más le dolió fue la exposición mediática que recibió. Y es que, sus hijas también se vieron afectadas por todo lo que se dijo de ella y su ex pareja en los medios de comunicación.

No pasó mucho tiempo para que Jorge fuera vinculado con otras mujeres famosas. Pero con ninguna llego a tener una relación seria aunque si algún romance fugaz. Cómo si fuera poco, ahora el padre de Morena es vinculado con nada más y nada menos que Mariana Brey, quien es su panelista en el programa de C5N.

Mientras tanto, la panelista de Telefe fue vinculada rumores de romance con hombres que no son famosos pero ella misma se encargó de negarlos a todos y contar que está soltero disfrutando de su vida. Hace algunas horas rompió el silencio y habló sobre su separación con Jorge y voy a confirmar qué fue lo que lo padeció mucho.

Fue un diálogo con agárrate Catalina Dónde dio detalles de la ruptura: “La pasé mal con el tema de exposición por la separación. Siempre con los pies en el suelo y entendiendo que Jorge es una persona recontra pública, conocida y era lógico que pasara. Pero igual a mi me pesaba mucho”.

Cómo si fuera poco, mediante su cuenta de Instagram un seguidor le realizó una polémica consulta y ella no dudó en responder. “¿Tenés novio, querés uno y querés mi teléfono?“, fue mensaje que le dejó el internauta. A lo que Romina decidió responder: “No. No gracias. No, tampoco”. De ese modo la famosa se refirió a cómo es su vida lejos de Rial y dejó en claro que está soltera y muy tranquila.