Alex Caniggia y Melody Luz bailaron al ritmo de la Rosalia y su video se hizo viral

Alex Caniggia y Melody Luz se conocieron en El Hotel de los Famosos y desde entonces nunca más se separaron. Todos creían que se trataba de una relación para las cámaras, pero los mediáticos dejaron en claro que están más enamorados que nunca y hasta se fueron de viaje juntos.

Fue la bailarina quien habló hace tiempo: "No estaba para nada en mis planes enamorarme; sexo quiero tener siempre porque me gusta tener sexo como a cualquiera. Creo que tenemos que sacarle el tabú al sexo porque todos lo hacemos y venimos gracias a él. Lo hago por placer como todos, desgraciadamente sentí muchos prejuicio".

"Me interesaba conocer como persona a Alex, pero nunca entré con ganas de tener una relación con él. Nuestra relación comenzó cuando lo elegí para compartir la suite porque me interesaba conocerlo y no iba a compartir cama con alguien que no me interesara conocer". agregó.

Y continuó muy enamorada: "Inmediatamente le ví los ojitos con brillo, como tiernos y a partir de ahí todo fue avanzando. No me imaginaba que iba a terminar siendo una relación, ahora estoy muy enamorada. Conocí a Charlotte y son muy parecidos en cuanto a personalidad".

Mientras que Alex compartió un emotivo mensaje: "Quedate con quien te bese el alma, la piel te la puede besar cualquiera. A todos lados con vos, amor de mi vida. Si ya hicimos lo más difícil que fue encontrarnos entre millones de personas, ahora hagamos lo fácil, no perdernos nunca".

También decidió negar los rumores de embarazo: "Bueno, gente estamos en Sevilla y la verdad qué decirles… No está embarazada, no quiere bebés. Les re cabió, medios. Cómo les cabió. Esta panza es de comer. Ya vendrá, todavía no. “¡Aguante la soltería! ¿Qué bebé? ¡Esta bebé! La que tengo colgada, yeah!".

Hace algunas horas Melody Luz y Alex Caniggia compartieron un video realizando un baile de Tik Tok con una canción de la Rosalia y su contenido no tardó en volverse viral.