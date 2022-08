Las fotos de Alex Caniggia y su novia Melody Luz de vacaciones por España

Alex Caniggia y Melody Luz no pueden frenar su amor, su embelesamiento, ese que nació en las entrañas del reality El Hotel de los Famosos y que se extendió a la vida real. Ahora, los tortolitos se armaron un viaje romántico a Europa y así andan por ese continente.

De hecho, estas vacaciones en esas tierras paradisíacas fue el punto de origen del rumor que cobró fuerza inusitada, que se refiere a una posibilidad de embarazo. Algo que fogonearon ellos mismos con una serie de posteos encriptados, y no tanto, en los que jugaron con esa chance.

Hasta que un momento, Alex desbarató todo el entuerto, y en las callecitas de Madrid, habló a la cámara de su celular para aseverar que no hay dulce espera en la pareja, que se trató de una broma que elucubraron ambos, que no existen esos planes por el momento.

Respecto a ese proyecto amoros, Melody opinó: "Me gustaría ser mamá. Alex está súper pesado que quiere… Súper pesado bien. A mí me encantaría, pero al ser bailarina no son muchos los años en que una puede (trabajar). No sé… lo tengo que pensar".

El raid de Caniggia y Luz incluye una serie enorme, y variopinta, de destinos turísticos de lujo, con diferentes ciudades de las más bellas y visitadas de todo el planeta. Por eso, el hijo de Claudio Paul Caniggia, y Mariana Nannis, se lanzó a la aventura de llenar su perfil digital de postales.

"Con el amor de mi vida", redactó el ganador del reality, por el cual cosechó la friolera suma de diez millones de pesos. Por su parte, la bailarina, ex ShowMatch, también cargó contenido en su plataforma y abrió su corazón: "Con el amor de mi vida en Marbella, donde la vida es bella".

Todo esto ya lo había anticipado Alex a los días de la consagración, cuando visitó el piso de Socios del espectáculo, donde pronosticó su traslado al Viejo Continente. "En unos días me voy a Marbella a ver a mi mamá, me la llevo a Melody", contó.