Romina Pereiro reconoció que la pasó mal tras divorciarse de Jorge Rial

En una entrevista radial, Romina Pereiro se sinceró sobre el mal momento que vivió tras divorciarse de Jorge Rial. La nutricionista reconoció que fue difícil soportar la exposición mediática que tuvo esa instancia de su intimidad, y también habló sobre su presente sentimental.

“La pasé mal con el tema de la exposición por la separación. Siempre con los pies en el suelo y entendiendo que Jorge es una persona re contra pública, conocida y era lógico que pasara, pero igual a mí me pesaba mucho. Me molestaba que no se decían las cosas como eran, se exageraba, se mentía y se sumaba”, confesó Romina Pereiro en diálogo con el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Luego, sobre la mediatización de su separación de Jorge Rial, la entrevistada asumió: “Vos no podés salir a responder y explicar todo porque es peor. Se inventaban tantas cosas que me agotó. Con el tiempo entendí que la tele es un juego, la vida no pasa por ahí, por lo que dicen en la tele. Es aguantar un rato y pasa, como todo pasa. Es parte del show y pasa. Hay cosas más importantes y yo me hacía demasiado problema por eso”.

Una postal de la etapa que Jorge Rial y Romina Pereiro compartieron juntos.

Además, Pereiro contó cómo eligió hacer el duelo de su ruptura con Rial. “Cuando te separás estás triste, te sentís frustrado y viene una etapa lógica de duelo que hay que transitarla. Creo que tuve un duelo sano de refugiarme en mi familia, en mis amigas, en mis amigos, en mis hijas, en mi trabajo y de refugiarme en gente que me ayudó, me ayuda y me contiene. Me parece que eso fue lo que me permitió transitarlo", detalló la nutricionista.

Por último, tras los rumores de nuevo romance, Romina Pereiro remarcó: "Ahora estoy disfrutando de estar conmigo misma, de estar sola, tranquila”.