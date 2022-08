Las fotos de las vacaciones premium de Ángel de Brito en Milán

Angel de Brito lo avisó hace un tiempo, pero nadie creyó que esto llegaría tan rápido. Antes de firmar su contrato con América, el conductor de LAM dijo que tenía unas vacaciones programas en el verano europeo. Y hacía allí partió por estas horas junto a su amiga, la Angelita Andrea Taboada.

En el programa que lidera el rating de las noches de América, Yanina Latorre contó algunos detalles del trip: "Quiero contarle a la gente que Ángel se fue de vacaciones por unos días largos", dijo la conductora asignada en esta oportunidad.

"Está en Milán. Se fue con Taboada. Ese vínculo... por ahora las fotos están felices. Son amigos de toda la vida. Pero también pelean, se bloquean de WhatsApp. Son como hermanos, hay mucha confianza. Por ahora se los ve felices", sumó.

"Cuando dejemos de ver a Taboada en las fotos, es porque la quiere matar. Ahora está muy publicada, hay romance. Hay que ver el resto de los días. No estamos cuestionando su amistad. Ellos pelean en el aire, en el grupo de WhatsApp también", reveló Latorre, que tuvo muy buenos puntos de rating en sus primeros dos programas.

Desde su cuenta de Instagram, Angel dio más pistas de donde está y cómo. En Milan, por ahora, está solo con Tawi y de su pareja no hay noticias. “Es un viaje de solteros”, dijeron. ¿Separación en puerta? Ni ahí. El muchacho se quedó en Buenos Aires por compromisos laborales.

"Acá tempranito arrancando las vacaciones. No les dije que me iba. Tengo varias sorpresas. Me voy con ella, con Andrea Taboada. No vamos a decir nada", fueron las pocas palabras que escribió.

En su primer día visitaron los lugares más importantes de la ciudad, como el Duomo. “Cuando vayas avisame”, le dijo Wanda Nara, quien juega de local en esa ciudad, pero por estas horas está en Buenos Aires trabajando.

MIRA LAS FOTOS DE LAS VACACIONES DE ANGEL DE BRITO EN ITALIA