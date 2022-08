Estos fueron los novios de Luisana Lopilato antes de casarse con Michael Bublé

Luisana Lopilato es famosa por estar casada con el cantante Michael Bublé, con quien tiene 4 hijos. Sin embargo, antes de ponerse en pareja con el canadiense, supo tener varios novios famosos, entre ellos Felipe Colombo y Mariano Martínez.

Luisana Lopilato acaba de ser madre por cuarta vez: hace unos días nació Cielo.

Felipe Colombo: el primer novio famoso de Luisana Lopilato

Cuenta la historia que Luisana Lopilato y Felipe Colombo se conocieron siendo apenas unos niños, ya que lo hicieron hacia 1999 y en el marco de Chiquititas. Entonces forjaron una relación de amistad que se transformó en romance años más tarde, cuando coincidieron en otra de las producciones de Cris Morena: Rebelde Way.

A pesar de que eran unos jóvenes adolescentes, la actriz argentina y el artista nacido en México se comportaron de forma madura. El mismo Colombo recordó que ambos se esforzaron por mantener el vínculo de forma secreta, cosa que no pudieron lograr por mucho tiempo. No obstante, el actor confiesa que cuando la noticia se dio a conocer a la prensa, él y Lopilato ya no estaban saliendo juntos.

Luisana Lopilato y los 2 novios que tuvo antes de conocer a Michael Bublé

Otro de los novios famosos que tuvo la actriz de Casados con hijos fue Mariano Martínez. Estuvieron juntos entre 2004 y 2006 y mantuvieron una relación con sus idas y vueltas. María Eugenia Ritó, por ejemplo, confesó que Martínez le pidió por favor que lo invitara a su casamiento al enterarse que Lopilato iba a ir. Por entonces, ambos estaban distanciados y él seguía enamorado de ella. El actor de Son amores indicó que aún mantiene una gran relación con Luisana. Hace unos años, comentó que los dos vivían en el mismo barrio de Nordelta y que incluso se llevaba bien con su actual esposo, Michael Bublé.

Antes de llegar al gran amor de su vida, la actriz nacida el 18 de mayo de 1987 pasó por otro noviazgo mediático. En este caso, el protagonista no fue un actor sino un deportista: Juan “Pico” Mónaco. Luisana y Pico estuvieron juntos entre el 2006 y el 2009. Si bien se trata de versiones no confirmadas, existe el rumor de que fue el extenista el responsable de que Lopilato se conociera con Michael Bublé. El hecho habría sucedido en 2008, cuando el canadiense se presentó en la Argentina y Mónaco consiguió las entradas para que su novia pudiera ir a verlo en vivo.