El gesto de Mica Vázquez tras sus declaraciones sobre Fernando Gago

El fin de semana, Mica Vázquez destapó un viejo escándalo al revelar los motivos de su separación de Fernando Gago durante su visita a PH, Podemos Hablar (Telefe). Aunque ya pasaron 15 años de la ruptura de la pareja, la serie de infidelidades que relató la actriz por parte del ex futbolista mientras vivían en Madrid, generaron gran repercusión.

"Estuve con Gago y me fui a vivir a Madrid por él. Yo siempre fui muy pasional. Me caso, me divorcio, me voy a vivir a España. Tenía 19 años", comenzó diciendo la ex Rebelde Way en el programa conducido por Andy Kusnetzoff. "Terminamos bárbaro… No, fue una relación fácil. Es difícil estar con un futbolista", agregó.

Luego, contó detalles de los motivos por los cuales terminó su relación con el ex jugador. "Me cagó con media Argentina y con media Europa. Yo me enteré de algunas historias, pero andá a saber; teníamos 19 años y ellos de repente tienen plata, poder, minas, y son chicos", recordó.

En ese momento, Kusnetzoff quiso saber si ella había tenido otros romances en simultáneo. "Yo fui fiel hasta un momento, no estábamos separados, y yo dije ‘me tengo que vengar’. Fue más venganza que otra cosa y creo que me chapé a un pibe, nada más. Bueno, tal vez algo más", se sinceró Mica.

Ahora, y con la firme intención de frenar un poco tanta exposición mediática, Vázquez decidió hacer un contundente posteo en su cuenta de Instagram y publicó una foto en la que está acompañada por su pareja, Gerónimo Klein, y el hijo de ambos, Baltazar. Junto a la imagen expresó: "Mi familia":

Las repercusiones de sus dichos generaron varias apariciones de la actriz en los medios. "Para mí prescribió mi historia con Fer. Estoy en otra; tengo una familia hermosa y pasaron muchos años. No le guardo rencor a Fer. Lo quiero. No sé si estará enojado, o no estará enojado. No es algo que hoy a mí me interese", comentó.

"Yo nunca, en estos 15 años desde que me separé, fui a hablar de él. Y nunca lo voy a hacer. Acá -en la radio-, en un contexto en el que me siento cómoda, hablé de mi vida en general", agregó.