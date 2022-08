Quién era Yoli, la mujer cuyo nombre usaron Luisana Lopilato y Michael Bublé para su cuarta hija

Luisana Lopilato y Michael Bublé se convirtieron en padres por cuarta vez el pasado sábado con el nacimiento de Cielo Yoli Rose, cuyo nombre es la continuidad de una tradición que comenzaron con el primero de sus hijos, Noah.



“Del amor es la vida y es la luz y ella, nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. Con 3,8kg por fin llegaste a nuestras vidas. Gracias, Dios, por esta bendición infinita de hacernos tus padres. Te amamos. Noah, Elías, Vida, mamá y papá”, comentó Luisana.



Según revelaron la actriz y el cantante, el nombre fue elegido por uno de sus hermanos (no dijeron quién fue). Ahora, bien, ¿cuál es la explicación detrás de la curiosa elección del nombre “Yoli”?





La pareja decidió homenajear a la abuela materna de Bublé, quien lo acompañó junto a su marido (Demetrio, quien falleció en diciembre de 2018), desde muy pequeño en su sueño de convertirse en cantante.



Fue tanto el apoyo que recibió Michael, que su abuelo, quien trabajaba como plomero en Canadá, comenzó a realizar trabajos gratis en la casa de los músicos locales para lograr que, al menos, lo escucharan cantar con siete años.



La familia la llamaba amorosamente “Yolo”, pero el nombre de la abuela era Iolanda Moscone. Era italiana, como su marido, y nació en la localidad italiana de Villa Santa Lucía degli Abruzzi. Luego, partió junto a Demetrio a Canadá, en donde se establecieron y criaron a su numerosa familia.





“Yoli” falleció en abril de 2009, año en el que Michael Bublé conoció en la Argentina a Luisana. Había sido diagnosticada con alzheimer y pasó sus últimos años en una exclusiva residencia, en la que recibió asistencia hasta sus últimos días. “Mi abuela era la mejor. Desde ya que extraño a esta hermosa dama y su sonrisa. Realmente era la mejor. Era puro amor, pura luz”, había escrito Brandee, la hermana mayor del cantante.



No es la primera vez que la pareja decide homenajear a su familia con la elección del nombre de sus hijos. “Seguimos con la misma línea de Noah y Elías, que no tienen nombre solo, sino tres cada uno. No los sabe nadie y es la primera vez en mi vida que lo cuento. Tienen dos nombres más cada uno y es un secreto, que no quiero revelar porque forma parte de su privacidad”, dijo Luisana.